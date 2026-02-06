이마트, 11일까지 300t 규모 ‘갈비대전’

이미지 확대 이마트 제공 닫기 이미지 확대 보기 이마트 제공

이마트는 오는 11일까지 300t 규모의 물량을 투입한 ‘갈비대전’을 열고 LA식 갈비와 양념갈비, 찜갈비 등을 초특가에 선보인다고 6일 밝혔다.한돈 LA식 갈비는 신세계포인트 적립 시 40% 할인해 1만1988원(800g)에 판매하고, ‘의성마늘 폭탄 황제 갈비살구이’(700g) 1만 5386원, ‘양념 LA식 갈비’(800g) 2만 5980원에 각각 판매한다.이 외에도 명절 인기 상품인 호주·미국산 LA식 갈비와 찜갈비도 각각 1만원, 20% 할인한다. 지난해 12월 첫선을 보인 아일랜드산 ‘자유방목 LA갈비’를 행사카드로 전액 결제하면 1만원 할인해 판매한다.이색 상품으로 ‘뼈 있는 닭갈비 구이’, ‘호주산 냉장 프렌치랙·숄더랙’도 할인가에 준비했다.행사 기간에 관련 상품을 구매하고 이마트앱에서 응모하면 추첨을 통해 1200만원 상당의 여행 상품권인 ‘미국 LA 2인 여행권’(1인)을 비롯해 식물생활가전 ‘LG 틔운 미니’(2명), ‘이마티콘 1만원’(100명) 등 다양한 경품을 제공한다.점포에 비치된 행사 전단에 ‘e머니 행사상품’으로 표시된 갈비대전 대표 상품을 10만원 이상 결제한 고객에게는 e머니 5000점을 추가로 제공한다.임승현 이마트 수입축산 팀장은 “총 300t 규모 역대급 물량을 확보해 고객이 체감 가능한 가격으로 크게 낮췄다”라고 말했다.