코스피 3.86% 하락 마감… 5200선 붕괴

주가지수가 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 207.53p(3.86%) 내린 5163.57에, 코스닥은 41.02p(3.57%) 내린 1108.41에 장을 마감했다.이날 국내 증시와 함께 가상자산, 금과 은 등 금융자산 또한 급락했다. 비트코인은 장중 한때 15개월 만에 1억 400만원 선을 밑돌았으며 국내 금 가격도 3% 넘게 떨어졌다.