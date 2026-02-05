기업은행, 지난해 연결 순이익 2.4% 늘어난 2조 7189억원…은행 실적은 후퇴

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

기업은행, 지난해 연결 순이익 2.4% 늘어난 2조 7189억원…은행 실적은 후퇴

박소연 기자
입력 2026-02-05 14:45
수정 2026-02-05 14:45
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
IBK기업은행 전경. 기업은행 제공
IBK기업은행 전경. 기업은행 제공


IBK기업은행은 지난해 연결기준 당기순이익이 2조 7189억원으로 집계됐다고 5일 밝혔다. 이는 전년(2조 6543억원) 대비 2.4% 증가한 수준이다.

은행 별도 기준 당기순이익은 2조 3858억원으로, 전년(2조 4281억원)보다 1.7% 감소했다. 반면 자회사 당기순이익은 4702억원으로 전년(3547억원) 대비 32.6% 증가하며 연결 실적을 견인했다.

손익 구조를 보면 이자이익은 감소했다. 지난해 연결기준 이자이익은 7조 7494억원으로 전년 대비 1.8% 줄었다. 반면 비이자이익은 8161억원으로 전년(2421억원) 대비 237.1% 급증했다. 외환·파생 관련 손익과 유가증권 관련 이익이 크게 늘어난 영향이다.

중소기업대출 확대 기조는 이어졌다. 중소기업대출 잔액은 전년 말 대비 14조 7000억원 증가한 261조 9000억원을 기록했다. 증가율은 5.9%다. 총대출은 315조 6000억원으로 전년 대비 5.0% 늘었고, 중소기업대출 시장점유율은 24.41%로 전년보다 0.76% 포인트 상승했다.

자산 건전성 지표도 개선됐다. 고정이하여신비율은 1.28%로 전년 말(1.34%) 대비 0.06% 포인트 하락했고, 대손비용률은 0.47%로 전년보다 0.01% 포인트 낮아졌다. 연체율은 0.91%로 연말 기준 안정적인 수준을 유지했다.



기업은행은 이날 ‘IBK형 생산적금융 30-300 프로젝트’를 통해 2030년까지 총 300조원을 중소기업과 벤처·혁신산업, 소비자 금융 분야에 공급한다는 계획을 제시했다.
박소연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
IBK기업은행 연결기준 당기순이익은 전년 대비 증가했는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로