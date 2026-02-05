설 대목 전통시장 이용하면 ‘환급’…대전 13개 시장 자체 지원

10~14일 1인당 최대 2만원 온누리상품권 지급

설 명절 대목을 맞아 대전에서 전통시장 장보기가 풍성해진다.대전시는 5일 설 연휴를 앞두고 10∼14일 농림축산식품부·해양수산부와 함께 ‘전통시장 온누리상품권 환급행사’를 진행한다고 밝혔다. 농림부 지원 시장은 역전시장 등 중앙 활성화 구역과 태평시장·도마시장·한민시장·중리시장 등 5곳이다.중앙시장·역전시장·태평시장·문창시장·도마시장·한민시장·송강시장·중리시장 등 8곳은 해수부가 주관한다.정부 지원에서 제외된 13개 전통시장은 시가 별도로 지원한다. 동구 대전상가·인동시장·신도시장·용운시장, 중구 문창시장·오류시장·유천시장·산성시장·용두시장·부사시장, 유성구 송강시장, 대덕구 법동시장·신탄진시장 등이다.행사 기간 전통시장에서 농·축·수산물과 국내산 원재료 비중이 70% 이상인 가공식품을 3만 4000원 이상 사면 1만 원, 6만 7000원 이상 사면 2만원을, 1인당 최대 2만원까지 온누리상품권으로 환급받을 수 있다.환급소는 시장별로 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며 본인 확인을 위한 신분증과 구매 영수증을 지참해야 한다.박영철 대전시 녹지농생명국장은 “설을 맞아 전통시장에서 농·축·수산물과 농축산 가공식품을 저렴하게 구매하고, 침체한 시장과 민생경제가 활력을 되찾을 수 있길 기대한다”고 말했다.