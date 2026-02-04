“AI가 SW도 대체할 것”… 미 시총 435조원 증발

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“AI가 SW도 대체할 것”… 미 시총 435조원 증발

조희선 기자
조희선 기자
입력 2026-02-04 18:12
수정 2026-02-04 18:12
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

소프트웨어·데이터 업체 주가 급락

인공지능(AI) 기술이 기존 소프트웨어(SW) 시장의 판도를 뒤엎을 것이라는 우려가 확산하면서 3일(현지시간) 뉴욕 증시에서 주요 SW 업체와 데이터 서비스 기업의 주가가 급락했다.

월스트리트저널(WSJ)은 SW, 금융 데이터, 거래소 종목을 반영하는 S＆P 2개 지수에서 이날 모두 합쳐 약 3000억 달러(약 435조원)의 시가총액이 증발했다고 전했다.

고객 관리 SW 업체 세일즈포스(-6.85%)를 비롯해 인튜이트(-10.89%), 코그니전트 테크놀로지(-10.14%), 서비스나우(-6.97%), 어도비(-7.31%) 등 주요 SW 업체들이 급락세를 이어갔다.

여행 예약 플랫폼 익스피디아그룹은 15.26% 급락했고, 팩트셋 리서치(-10.51%), S＆P 글로벌(-11.27%) 등 데이터 분석 및 리서치 업체도 주가가 추락했다.

SW 산업에 투자를 확대해 온 사모펀드 업계도 타격을 입었다.

WSJ는 최근 AI 기업 앤스로픽이 최근 자사의 기업용 AI 도구인 ‘클로드 코워크’에 계약서 검토 등 법무 업무를 자동화하는 도구를 추가한다고 발표한 영향이 크다고 짚었다. 범용 AI가 특정 작업에 특화한 SW나 기업용 SW 서비스를 대체할 수 있다는 우려가 재점화한 탓이다.
조희선 기자
2026-02-05 B1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
AI 기술 영향으로 S＆P 지수에서 증발한 시가총액은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로