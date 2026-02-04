김윤덕 “세입자 쫓겨나는 일 없을 것”… 토허구역 조정 가능성은 일축

1·29대책 발표 후 첫 현장 방문

2026-02-05 5면

김윤덕 국토교통부 장관이 4일 “토지거래허가구역, 재건축 초과이익 환수제 조정 문제에 대해 전혀 논의한 바 없다”고 말했다. 이재명 대통령이 촉구한 다주택자의 집 매도를 보다 수월하게 할 수 있도록 유도하는 방안을 일축한 것이다. 부동산 정책 주무부처 장관도 다주택자에 대해선 강경한 태도를 갖고 있다는 의미다.김 장관은 ‘1·29 주택 공급 대책’ 발표 이후 첫 현장 시찰에서 이렇게 밝혔다. 김 장관은 이날 518가구가 공급될 서울 강남구 서울의료원 남측부지를 둘러봤다.김 장관은 토허구역 지정으로 세입자가 있는 매물을 내놓기 어렵다는 다주택자의 호소에 대해 “별도 대책을 마련하고 있다”고 말했다. 이어 “세입자가 쫓겨나는 일이 없도록 하는 건 당연한 것”이라면서 “세입자로 인한 부수적 문제가 있다는 건 알고 있기 때문에 재정경제부와 국토부가 협의해 최종적으로 마무리할 예정”이라고 했다.다주택자인 청와대 참모의 주택 매각 필요성에 대해 김 장관은 “(이 대통령이) 강제로 팔게 하는 게 아니라 (다주택자가) 자발적으로 못 견디도록 (주택을) 팔아버리게 하겠다고 말씀하시지 않았나”라며 이 대통령과 같은 입장을 갖고 있음을 내비쳤다.공급 대책 발표 이후 지방자치단체의 반발이 이어지는 것과 관련해 사전 협의가 부족했다는 점을 인정했다. 김 장관은 “서울시, 과천시와 협의가 충분하지 않았던 점이 있었다”면서 “과천에서 교통 문제에 대한 요구가 많기 때문에 태스크포스(TF)를 만들어 주민의 의견을 듣고 문제 해결을 위해 노력하겠다”고 말했다.공급되는 물량 중 분양과 임대 비중에 대해선 “아무래도 임대가 많을 것”이라고 했다. 그러면서 “가능한 역세권 좋은 입지에 중산층까지 살 수 있는 넓은 평수의 좋은 주택을 공급하겠다는 것이 원칙”이라면서 “정말 국민에게 양질의 주택을 공급한다. 공급에 진심이라는 말을 듣도록 하겠다”고 말했다.