“토허제 일부 풀어 퇴로 마련을”… 집값 내려 팔라는 메시지

Q＆A로 본 다주택자 매도 출구

서울 강남 3구(강남·서초·송파)의 아파트 매물이 증가한 것으로 나타난 3일 서울 송파구의 한 공인중개사사무소에 급매물 안내문이 붙어 있다. 2026.02.03.

2026-02-04 2면

이재명 대통령이 3일에도 다주택자를 향해 연일 ‘집을 팔아라’라는 메시지를 내놨다. 부동산 투기를 엄단해 기필코 천정부지로 뛴 집값을 안정시키겠다는 의지를 내비친 것이다. 하지만 서울을 중심으로 한 수도권의 다주택자들은 “토지거래허가구역 지정 때문에 팔고 싶어도 못 판다”고 하소연한다. 정말 집을 팔 방법이 없는지, 정부 지원책은 없는지 ‘팩트체크’해 봤다.Q. 토허구역 지정으로 집을 팔지 못한다?A. 아니다. 세입자가 없으면 팔 수 있다. 다만 서울 전역과 경기 일부 지역이 토허구역으로 지정되면서 매도 조건이 까다로워진 건 맞다. 이 지역에서 갭투자, 즉 전세 낀 주택 구입이 불가능하다는 점이 다주택자의 매도를 어렵게 한다. 매수자에게는 실거주 2년 의무가 생기고, 4개월 이내에 입주해야 한다. 대통령의 요구대로 5월 9일 전에 집을 팔려면 이 기간 내에 전월세 계약이 만료돼 세입자가 퇴거해야 가능하다.Q. 모든 토허구역을 해제해야만 팔 수 있나?A. 그렇지 않다. 토허구역에서 대출 규제가 강화됐는데 집값이 비싸 매수가 어려운 것이다. 따라서 집값을 내리면 된다. 이 대통령이 원하는 방향도 ‘시장 안정’ 즉, 다주택자가 집값을 내려 내놓는 것이다. 물론 토허구역을 풀면 다주택자가 집을 더 수월하게 팔 수 있는 환경은 조성된다. 하지만 토허구역이 완화되면 다시 갭투자를 비롯한 투기가 활성화되는 악순환이 일어날 수 있다. 따라서 토허제를 완화한다면 강남3구, 마용성(마포·용산·성동), 분당·판교 등 수요가 몰리는 ‘상급지’를 제외한 지역을 대상으로 검토하는 것이 효과적이다.Q. 토허구역이 다주택자 매도에 제약이 된다는 걸 정부는 모르나?A. 알고 있다. 대통령의 메시지는 집을 어떻게든 팔아 시장에 매물이 나오게 하라는 취지다. 부동산 투기로 자산 증식을 노리는 다주택자들의 생각을 바꿔 놓겠다는 의지에 가깝다. 기존 세입자 문제를 결국 다주택자가 해결할 수 있는 사안으로 본다는 인식도 깔려 있다.Q. 다주택자 거래 통로가 닫히면 매물이 잠긴다?A. 그럴 가능성도 있다. 그래서 당근책이 필요하다. 다주택자는 계약을 완료하기 힘든 상황에 직면해 매물을 내놓지 않게 된다. 토지거래허가 절차에만 2~3주가 소요되고, 계약 이후 잔금까지 이어지는 통상적인 거래 기간을 고려하면 유예 종료 전 매도를 마치기엔 시간적 여유가 부족하다. 다주택자가 보유한 주택을 현재 해당 주택에 거주 중인 임차인에게 매도할 때 현행 40%에 묶인 대출 규제 예외 적용 등을 인센티브로 주는 방식도 고려해 볼 수 있다. 현재 토허구역에 묶인 주택을 단기간 내 팔 수 있도록 유도하는 방식이다. 이 대통령도 이날 “세입자들이 3개월, 6개월 안에 못 나갈 상황에 대한 대안을 검토하라”고 주문했다.