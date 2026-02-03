오케이미트, 자유방목 우육 전략으로 전년도 우수한 성과… 친환경 소비 트렌드 선도

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

축산물 전문 기업 오케이미트가 자유방목 우육을 중심으로 한 차별화 전략을 통해 전년도 우수한 성과를 기록하며 친환경·가치소비를 중시하는 고객 트렌드를 선도하고 있다.지난해 오케이미트는 불확실한 대외 환경 속에서도 자유방목 우육과 와규 등 고수익·차별화 상품군을 확대하며 단순 물량 중심이 아닌 이익 중심의 성장을 실현했다.오케이미트는 자유방목 우육을 단순한 프리미엄 상품이 아닌 지속 가능한 성장 동력으로 육성하고 있다. 실제로 재고 구조 개선과 동결 물량 축소 등 내부 운영 효율화와 병행하며 수익성과 안정성을 동시에 강화하는 효과를 거뒀다.이는 최근 소비자들 사이에서 확산하고 있는 친환경·자유방목·동물복지 등 ‘가치 기반 소비 트렌드’와 맞물리며 시장에서 긍정적인 반응을 이끌어냈다. 가격 경쟁력뿐 아니라 생산 방식과 품질을 중시하는 소비자 니즈에 선제적으로 대응한 전략이 성과로 이어졌다는 평가다.이러한 성과를 바탕으로 오케이미트는 올해 자유방목 우육 매출을 전년 대비 20% 이상 성장시키는 것을 목표로 설정했다. 고객 트렌드를 선도하는 상품 기획과 핵심 SKU 중심 전략을 통해 보다 확실한 성과 창출이 가능할 것으로 기대하고 있다.오케이미트 관계자는 “자유방목 우육은 단기 유행이 아닌 소비자 인식 변화에 기반한 구조적인 성장 영역”이라며 “전년도 성과를 발판 삼아 올해는 더욱 의미 있는 실적과 시장 반응을 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.한편 오케이미트는 친환경·자유방목·고품질 축산물이라는 명확한 방향성을 바탕으로 고객 신뢰를 강화하며 지속 가능한 축산물 전문 기업으로의 성장을 이어가고 있다.