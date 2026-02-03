중소기업인들 만난 김민석 총리

이미지 확대 김민석 국무총리와 김기문 중소기업중앙회장을 비롯한 참석자들이 3일 서울 중구 달개비에서 열린 중소기업 오찬 간담회 및 K-국정설명회에서 파이팅을 외치고 있다. 앞줄 왼쪽 4번째부터 노용석 중소벤처기업부 제1차관, 김 총리, 김 회장. 2026.2.3 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 김민석 국무총리와 김기문 중소기업중앙회장을 비롯한 참석자들이 3일 서울 중구 달개비에서 열린 중소기업 오찬 간담회 및 K-국정설명회에서 파이팅을 외치고 있다. 앞줄 왼쪽 4번째부터 노용석 중소벤처기업부 제1차관, 김 총리, 김 회장. 2026.2.3 이지훈 기자

김민석 국무총리와 김기문 중소기업중앙회장을 비롯한 참석자들이 3일 서울 중구 달개비에서 열린 중소기업 오찬 간담회 및 K-국정설명회에서 파이팅을 외치고 있다. 앞줄 왼쪽 4번째부터 노용석 중소벤처기업부 제1차관, 김 총리, 김 회장.김 총리는 이번 간담회에서 중소기업인들을 만나 이재명 정부 출범 이후 국정 성과를 설명하고 향후 국정 운영 방향을 공유했다. 국정설명회 직후 진행된 오찬 간담회에서는 성장과 상생을 주제로 중소기업, 창업·벤처, 소상공인 등 3개 분야에 대한 정책 건의가 이뤄졌다.