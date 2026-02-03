“피가 마른다”는 코인 시장…부자아빠는 “지금이 세일”

이미지 확대 로버트 기요사키. 엑스(X·옛 트위터) 닫기 이미지 확대 보기 로버트 기요사키. 엑스(X·옛 트위터)

비트코인이 단기 급등세를 접고 급격한 조정 국면에 진입했다. 연초까지만 해도 이어지던 상승 랠리는 글로벌 긴축 우려와 지정학적 불확실성이 겹치며 급제동이 걸린 모습이다.3일 가상자산 거래소 빗썸에 따르면 전날 비트코인은 1억 1000만원 초반대에서 거래됐다. 지난달 말까지 1억 2000만원 안팎에서 등락하던 비트코인은 이달 들어 하락 폭이 확대되며 단기간에 1000만원가량 급락했다. 달러 기준 가격 역시 7만 6000달러 선까지 밀리며 지난해 4월 이후 처음으로 8만 달러 지지선이 무너졌다.하락 충격은 주요 알트코인으로 더 빠르게 확산됐다. 같은 날 이더리움은 5% 이상 하락했고 솔라나, 리플(XRP) 등도 비트코인보다 큰 낙폭을 기록했다. 연초 기대를 모았던 상승 흐름과는 극명한 대비다.불과 며칠 전까지만 해도 시장 분위기는 달랐다. 비트코인은 지난해 12월 1억 2800만~1억 3000만원 박스권에서 횡보하다가 새해 들어 강한 매수세가 유입되며 급등세를 탔다. 지난달 초에는 1억 3700만원대까지 오르며 단기 고점을 경신했고, 달러 기준 가격도 9만 4000달러까지 치솟았다.그러나 분위기는 급변했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 매파 성향으로 분류되는 케빈 워시 전 연준 이사를 차기 연방준비제도 의장으로 지명하면서 긴축 정책 강화 가능성이 다시 부각됐기 때문이다. 달러 강세와 금리 불확실성이 동시에 떠오르자 위험자산 전반에 매도 압력이 쏠렸다.블룸버그 인텔리전스의 마이크 맥글론은 “비트코인 상승세가 하락 추세로 전환될 가능성이 커지고 있다”며 “지난해 11월 이후 이어진 가격 정체와 변동성 축소를 고려하면 올해 시장은 상승보다 하락 위험이 더 크다”고 분석했다.이와 관련 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’ 저자 로버트 기요사키는 2일 엑스(X)를 통해 “금·은·비트코인 시장이 폭락했다. 즉, 세일에 들어간 것”이라며 “현금을 손에 쥔 채 이 세일 가격에 자산을 더 살 순간을 기다리고 있다”고 말했다.기요사키는 “금융자산 시장이 폭락하면 가난한 사람들은 팔고 도망치지만, 부자들은 몰려들어 사고 또 산다”며 “지금이 바로 그런 시기”라고 주장했다.실제로 블록체인 분석업체 글래스노드에 따르면 최근 한 달 넘게 비트코인 10개 미만을 보유한 소액 투자자들은 공포 심리에 매도에 나선 반면, 1000개 이상을 보유한 투자자들의 지갑 보유량은 오히려 증가세로 전환됐다. 개인 투자자들의 투매 물량을 대형 투자자들이 흡수하고 있다는 해석이다.