가격·물량 짬짜미한 광양 레미콘 7개 사 과징금 22억

원·부자재 가격 상승에 담합 공감대

‘케이더블유’ 과징금 4억 3200만원

3차례 가격 인상, 2년간 약 26% ↑

건설업체 반발에 공장 가동 중단 압박

광양 지역 레미콘 제조·판매업체들이 약 2년간 가격과 물량을 짬짜미한 사실이 적발돼 22억원대 과징금을 부과받았다. 과징금 규모가 가장 큰 업체는 케이더블유로 4억 3200만원이 부과됐다.공정거래위원회는 2일 광양 지역 레미콘 제조·판매 업체 7곳이 판매 가격을 공동으로 인상하고 물량을 나눠 갖기로 담합한 행위를 적발해 시정명령과 함께 과징금 22억 3900만원을 부과하기로 결정했다고 밝혔다.제재 대상은 케이더블유, 고려레미콘, 광현레미콘, 동양레미콘, 전국산업, 서흥산업, 중원산업 등이다. 이들 업체는 원·부자재 가격 상승 등으로 인해 경영 상황이 악화하자 지역 레미콘 업계의 현안을 공유하고 가격을 공동으로 인상하는 등 서로 가격 경쟁을 하지 않기로 합의했다.공정위 조사 결과, 이들 업체는 2021년 5월부터 2023년 9월까지 영업 임직원 간 모임을 통해 광양지역 민수시장에 판매하는 레미콘 납품가격을 3차례에 걸쳐 인상했다. 대표 규격인 ‘25-24-150’ 기준 가격은 2021년 6월 7만 2400원, 2022년 4월 8만 6100원, 2023년 1월 9만 1200원으로 단계적으로 올랐다.가격 인상 과정에서 건설업체들이 반발하자 7개 사는 자신들이 제시한 가격을 수용하지 않으면 레미콘 공장 가동을 중단하겠다고 협박한 것으로 조사됐다. 이에 따라 광양지역 민수 레미콘 시장에서 가격 경쟁이 사실상 사라졌고, 건설업체들이 담합 가격을 울며 겨자 먹기로 받아들일 수 없었다는 것이 공정위의 판단이다.담합을 공고히 하기 위한 물량 배분도 이뤄졌다. 신규 민수 물량이 발생하면 공사 현장과 가까운 업체가 우선 공급하도록 하고, 사전에 할당된 판매량을 초과한 업체는 신규·추가 납품을 거절하는 방식으로 합의를 이행했다. 업체들은 메신저 단체 대화방을 통해 거래처와 판매량 정보를 공유하며 서로를 감시한 것으로 드러났다.공정위는 “이번 조치는 광양 지역 레미콘 판매시장에서 시장점유율 100%를 차지하는 레미콘 제조·판매사들이 판매가격과 물량을 담합한 행위를 적발·시정하는데 의의가 있다”며 “건설 원부자재 등 파급 효과가 큰 중간재 품목에 대한 담합 감시를 강화하고, 위반 시 엄중히 대응하겠다”고 밝혔다.