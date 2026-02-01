‘2배 껑충’ 반도체 타고 1월 수출 600억弗 돌파

전년보다 34% 늘어 ‘역대 최대’

1월 수출도 반도체만 웃었다 새해 첫 달 수출액이 반도체 호황 덕분에 전년 동월 대비 33.9% 증가하며 역대 1월 중 최대 실적(658억 5000만 달러)을 기록했다. 반도체 수출액은 205억 4000만 달러로 1년 전보다 102.7% 급증했다. 하지만 반도체 비중이 31.2%에 이르며 수출 품목별 양극화는 더욱 심화한 모습이다. 사진은 1일 인천신항 터미널에 수출입용 컨테이너가 빼곡하게 쌓여 있는 모습.

2026-02-02 1면

반도체 수출 호조와 늦은 설 연휴 효과로 올해 1월 수출이 전년 동월 대비 34% 급증하며 역대 1월 중 최대 실적을 기록했다. 하지만 수출 온기가 반도체 등 일부 주력 산업과 대기업에만 집중되면서 중소기업과 비주력 산업은 오히려 뒷걸음질 치는 ‘K자형 양극화’가 뚜렷해지고 있다는 분석이 나온다.산업통상부가 1일 발표한 ‘1월 수출입 동향’에 따르면 지난달 수출액은 658억 5000만 달러(약 95조 6100억원)로 전년 동월 대비 33.9% 증가했다. 1월 기준 사상 최대 실적이다. 1월 수출액이 600억 달러를 넘어선 것도 처음이다. 하루 평균 수출액도 28억 달러로 14.0% 늘며 1월 최고치를 기록했다. 월 수출액은 지난해 6월 이후 8개월 연속 증가세다.역대급 수출의 주인공은 단연 반도체였다. 1월 반도체 수출은 205억 4000만 달러로 1년 전보다 102.7% 급증했다. 인공지능(AI) 서버용 수요 확대와 메모리 가격 상승 영향으로 두 달 연속 200억 달러를 넘겼다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중도 31.2%로 전년(20.6%)보다 크게 확대됐다.자동차 수출도 전년보다 21.7% 증가한 60억 7000만 달러를 기록하며 힘을 보탰다. 1월 기준 역대 두 번째 실적이다. 지난해와 달리 설 연휴가 2월로 이동하면서 조업일수가 늘었고, 하이브리드·전기차 수출이 호조를 보인 영향이다. 반면 석유화학과 선박 수출은 글로벌 공급 과잉과 업황 부진 등의 영향으로 각각 1.5%, 0.4% 감소했다.문제는 이러한 수출 호황이 산업 전반으로 확산하지 못하고 있다는 점이다. 국가데이터처의 광업·제조업 동향 조사에 따르면 지난해 반도체·전자제품 제조업 생산지수는 147.8로 역대 최고치를 찍었으나 이를 제외한 제조업 생산은 마이너스를 기록했다. 실제 지난해 제조업 생산지수는 1.7% 상승했으나 반도체·전자부품을 제외하면 오히려 0.3% 하락한 것으로 나타났다.기업 규모별 양극화도 심화하고 있다. 지난해 대기업 제조업 생산지수는 118.8로 전년 대비 3.0% 증가하며 2년 연속 성장세를 이어 갔다. 반면 중소기업 생산지수는 98.3으로 전년보다 3.3% 하락했다. 2015년 통계 작성 이후 최대 낙폭이자 지수 자체로도 최저치다. 수출은 대기업 중심으로 늘고 있지만, 내수 부진에 취약한 중소기업들은 오히려 마이너스 성장의 늪에 빠진 모습이다.양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “대기업은 브랜드 인지도와 자체 네트워크를 통해 미국 관세 등 외부 충격에 대응할 수 있지만 중소기업은 속수무책으로 노출될 수밖에 없다”며 “반도체 수출 호조로 시간을 버는 동안 중소기업들이 미국 외 새로운 수출 시장을 개척할 수 있도록 지원해야 한다”고 말했다.