쿠팡 상장후 떠난 ‘Bom Kim’…40조원 한국서 벌지만 ‘美기업’

대기업 총수 지정 대상서 빠져

뉴욕증권거래소 앞에서 포즈 취하는 김범석 쿠팡 의장 김범석 쿠팡 이사회 의장이 11일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 앞에서 상장을 앞두고 포즈를 취하고 있다. NYSE에 이날 상장된 쿠팡 주식은 63.5달러에 거래를 시작했다. 워싱턴 AP 연합뉴스

대규모 개인정보유출 사태 등 여러 논란의 중심에 있는 쿠팡은 사업 기반을 한국에 두고 영업활동을 하면서, 실질적인 경영을 하는 지배 법인은 미국에 둔 독특한 이원 구조다.서울에서 태어나 어릴 적 미국으로 이민 간 김범석(미국명 Bom Kim) 쿠팡Inc 의장은 한국으로 돌아와 지난 2010년 쿠팡을 창업했다.손정의 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크 그룹의 대규모 투자를 발판으로 사업을 지속해 2021년 3월 미국 증시 상장에 성공했다.그러나 김 의장은 미국법인 쿠팡Inc가 미국 증시에 상장된 이후 한국법인에서의 모든 공식 지위에서 사임하고 미국으로 돌아갔다.김 의장은 당시 해외 진출 등 글로벌 경영에 집중하겠다고 이유를 밝혔으나 일각에선 중대재해기업처벌법 등 규제와 동일인(총수) 지정 논란 등이 전격적인 사임의 배경이라고 해석했다.실제 김 의장은 ‘미국인’이라는 이유를 포함해 동일인 지정 예외 요건을 충족해 공정거래위원회의 총수 지정 대상에서 제외됐다.김 의장이 최상단 지배기업인 쿠팡Inc를 제외하고 한국 내 계열사 지분을 보유하지 않고 있고, 동생 부부가 쿠팡 계열사에 재직 중이지만 공정거래법상 ‘임원’에 해당하지 않는다는 점 때문이다.그러나 김 의장의 동생인 김유석 씨는 지난해에만 43만 달러(약 6억원)의 보수와 7만 4401주의 양도제한조건부 주식(RSU)을 받았다.김씨의 배우자도 26만 3000달러의 보수와 4387주의 RSU를 지급받았다. 지난 2021년부터 4년간 쿠팡에서 김씨가 받은 보수와 인센티브는 140억원에 달한다.쿠팡은 그간 김씨가 임원이 아니라고 주장해 왔고, 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시자료에도 이같이 기재해 왔다. 그러나 국회 청문회 증인 채택 과정에서 뒤늦게 김씨의 직책이 ‘부사장’임을 인정했다.김범석 의장은 지난 2024년 보유 중이던 클래스B 보통주를 클래스A 보통주 1500만주로 전환해 처분하면서 4846억원을 현금화했다.김 의장은 여전히 쿠팡Inc 의결권의 70% 이상을 가지고 있지만 한국 국회 출석 요구가 있을 때마다 해외 체류 등을 이유로 참석을 피하고 있다. 작년 말 공개된 대규모 개인정보 유출 사태 이후 수차례에 걸친 국회 출석 요구에도 끝내 모습을 드러내지 않았다.