경진대회 이기면 10억 지원...정부, ‘모두의 창업’ 프로젝트 발표

일자리 ‘만드는’ 시대로 간다

“창업 열풍으로 확산되도록”

창업루키 100명 선발해 지원

이미지 확대 이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 ‘K-스타트업이 미래를 만든다’에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 ‘K-스타트업이 미래를 만든다’에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 중기부 장관이 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 ‘K-스타트업이 미래를 만든다’에서 ‘모두의 창업프로젝트’ 관련 보고를 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한성숙 중기부 장관이 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 ‘K-스타트업이 미래를 만든다’에서 ‘모두의 창업프로젝트’ 관련 보고를 하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 ‘K-스타트업이 미래를 만든다’에서 스타트업 열풍 조성방안에 대해 보고하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 ‘K-스타트업이 미래를 만든다’에서 스타트업 열풍 조성방안에 대해 보고하고 있다. 연합뉴스

정부가 단계별 멘토링과 창업 활동 자금 투자 등을 통해 국민의 창업을 독려한다. 일자리를 ‘찾는 것’이 아닌 ‘만드는 것’으로 전환하는 것이 정부의 목표다.재정경제부와 중소벤처기업부는 30일 청와대 충무실에서 관계부처와 스타트업 관계자 등 60여명이 참석한 가운데 열린 ‘국가창업시대 전략회의’에서 정책 방향을 발표했다. 이번 회의는 정부의 정책을 국민에게 설명하고 현장의 의견을 청취하기 위해 마련됐다.경제 성장이 대기업과 수도권에 집중되고 중소기업과 지방, 청년층까지 확산하지 않는 문제의 해결책으로 정부는 창업을 꼽았다. 이에 창업을 지원하는 것을 넘어 위험을 함께 나누는 체계를 구축하고 전국 어디서나 창업할 수 있는 환경을 조성한다.테크 창업 활성화를 위해 혁신 인재가 모인 4대 거점 창업도시를 포함해 총 10개 창업도시를 2030년까지 조성한다. 방산·기후테크·제약바이오 등 분야별 딥테크 혁신스타트업 육성방안도 차례대로 마련할 계획이다.또한 지역의 문화·관광 자원을 활용해 2030년까지 로컬 거점상권 50곳과 글로컬 상권 17곳을 조성한다. 메가특구에는 창업기업에 대한 규제 특례를 도입하고 공공데이터 개방, 1조원 규모의 재도전 펀드 조성, 대기업-스타트업 간 개방형 혁신 활성화 등을 통해 창업생태계를 강화해나간다.중기부는 이날 ‘모두의 창업’ 프로젝트의 구체적 방향에 대해 설명했다.창업 인재 발굴은 지역 곳곳에서 창업 오디션을 열어 폭넓게 이뤄진다. 선별된 1000여 명의 창업가가 도전하는 17개 시·도별 예선 오디션과 5개 권역별 본선 오디션을 개최해 100여 명의 ‘창업 루키’를 선발한다. 오디션에 참여하는 창업가에게는 단계별로 최대 2000만원의 사업화 자금을 제공하고 인공지능(AI) 솔루션 활용도 지원한다.창업 루키로 뽑힌 100여명에겐 다음 해 최대 1억원의 후속 사업화 자금을 연계 지원하고 500억원 규모의 ‘창업 열풍 펀드’를 조성해 성장 자금을 공급한다. 또한 글로벌 스타트업 페스티벌 ‘컴업’에서 열릴 대국민 창업 경진대회에 참여할 자격이 주어진다. 여기서 최종 우승하면 상금과 벤처투자를 합해 10억원 이상의 지원을 받는다.테크 창업가 4000명과 로컬 창업가 1000명을 합해 전국 5000명의 창업 인재를 발굴해 활동 자금 200만원을 지원한다. 지원 과정은 간소화한다. 아이디어 중심의 간결한 서류만 제출하면 된다. 또한 전국 100여곳 창업 기관에 소속된 전문 멘토단 500명과 스타트업 원스톱 지원센터에 포함된 1600여 명의 자문단이 창업을 돕는다.모두의 창업 활동 이력이 경력으로 활용될 수 있도록 ‘도전 경력서’를 발행하고, 재도전 응원본부를 중심으로 창업가들의 재도전 이야기를 축적한다. 이후에도 창업사업 신청에 활용할 수 있는 ‘실패 경력서’를 제공할 계획이다.구윤철 부총리 겸 재경부 장관과 한성숙 중기부 장관은 “이번 토론회를 통해 수렴한 의견을 반영하여 ‘모두의 창업 프로젝트’를 속도감 있게 추진하겠다”며 “국민이 체감할 수 있는 창업 열풍으로 확산되도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.