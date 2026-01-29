CJ올리브영, ‘올리브베러’ 1호점 개점…‘K웰니스’ 사업 확장

이미지 확대 올리브베러 매장. CJ올리브영 제공 닫기 이미지 확대 보기 올리브베러 매장. CJ올리브영 제공

이미지 확대 개장을 앞둔 서울 중구 광화문 올리브베러 1호점 외경. 김현이 기자 닫기 이미지 확대 보기 개장을 앞둔 서울 중구 광화문 올리브베러 1호점 외경. 김현이 기자

CJ올리브영(이하 올리브영)이 웰니스 큐레이팅 플랫폼 ‘올리브베러’(OLIVE BETTER)를 선보이며 K뷰티에 이어 ‘K웰니스’ 시장 육성에 박차를 가한다.올리브영은 오는 30일 서울 중구 광화문 디타워에 올리브베러의 첫 매장을 연다고 29일 밝혔다.그동안 K뷰티의 성장을 이끈 올리브영은 웰니스로 사업 영역 확장에 나선다. 올리브영이 새로운 콘셉트의 별도 플랫폼을 선보이는 것은 이번이 처음이다.올리브영은 ‘건강한 아름다움’이라는 가치 아래 헬스 카테고리를 강화해왔으나, 소비자가 느끼는 진입 장벽이 여전히 높다고 판단해 오프라인 매장을 통해 구체화한 카테고리와 상품을 소개하는 플랫폼을 만들게 됐다고 설명했다.웰니스는 다소 막연하고 분산된 개념이지만, 올리브영은 1999년 헬스앤뷰티(H＆B) 전문 유통업을 시작하면서 K뷰티 산업의 대표주자로 자리매김한 것처럼 올리브베러를 통해 내·외면의 균형, 건강한 일상을 포함하는 웰니스를 새로운 산업으로 육성해보겠다는 각오다.매장은 ‘잘 먹기’, ‘잘 채우기’. ‘잘 움직이기’, ‘잘 가꾸기’, ‘잘 쉬기’, ‘잘 케어하기’ 등 6개 카테고리를 중심으로 웰니스 제품들을 선보인다. 광화문 1호점은 130여평 규모의 복층 매장에 500여개 브랜드, 3000여종의 웰니스 상품을 선보일 예정이다. 상반기 중 강남역에 2호점을 열 계획이다.1층에는 샐러드·고단백 간편식과 프로틴, 건강기능식품 등을 선보인다. 올리브영이 다양한 뷰티 상품 테스터를 운영하는 것처럼 올리브베러가 선정한 웰니스 상품을 직접 경험할 수 있는 시식 서비스를 제공한다.2층은 ‘웰니스 루틴’에 초점을 맞춰 라이트 밀, 스낵, 이너뷰티·슬리밍·슬립뷰티(수면 건강) 등 올리브영이 키워 온 웰니스 대표 상품군을 소개한다.30일부터 올리브영 앱에서 올리브베러 앱인앱(App-in-App) 서비스를 개시한다. 소비자들은 이 앱을 통해 건강기능식품의 섭취 대상과 목적, 성분별 맞춤형 상품 추천과 섭취 방법, 기능을 안내받을 수 있다.이동근 올리브영 신성장리테일사업담당은 “올리브영은 기존의 성공 방정식을 답습하는 것이 아니라 시장과 소비자의 니즈를 제안하고 협력사와 함께 사업을 산업으로 진화시켜 육성하는 노하우를 가지고 있다”며 “헬스 카테고리를 웰니스로 확장해 소비자의 삶을 더욱 건강하게 하는 일은 올리브영이 가장 잘 할 수 있는 일”이라고 말했다.