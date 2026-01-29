킨텍스 ‘교통약자’ 배려한 주차 정산기 도입

제1·2전시장에 배리어프리 16대 설치

킨텍스가 장애인과 고령자 등 교통약자를 배려한 주차 정산기를 도입했다.킨텍스는 제1·2전시장에 배리어프리 주차 키오스크 16대를 설치해 운영에 들어갔다고 29일 밝혔다.이는 ‘장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 시행령’ 개정안의 전면 시행에 따른 대응 조치다.킨텍스는 연간 600만 명 이상이 찾는 국내 최대 대형 전시장으로, 전시·행사 특성상 휠체어 이용자와 노약자 등 교통약자의 방문 비중이 높은 점을 고려해 무인 정산 과정에서 발생할 수 있는 이용 불편을 줄이기 위해 이번 사업을 추진했다.새로 설치된 키오스크는 교통약자 이용을 고려한 기능을 갖췄다. 휠체어 이용자와 고령자의 시야에 맞춰 화면 높이를 기존보다 낮췄고, 모든 정산 과정에 음성 안내 기능을 적용했다. 또한 점자 키패드, 고대비 화면, 부분 확대 기능 등을 탑재해 시각장애인과 저시력자의 접근성을 높였다.킨텍스는 이번 키오스크 도입을 통해 법적 기준 충족을 넘어, 전시장 전반의 이용 환경을 개선하는 계기가 될 것으로 보고 있다.이민우 킨텍스 대표이사는 “전시장 이용 과정에서 작은 불편이 누군가에게는 큰 장벽이 될 수 있다”며 “시설 이용에 제약이 없도록 현장 중심의 개선을 이어가겠다”고 말했다.