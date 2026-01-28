중고차·K뷰티 쌍끌이… 중기 수출 ‘역대 최대’

방금 들어온 뉴스

중고차·K뷰티 쌍끌이… 중기 수출 '역대 최대'

김우진 기자
김우진 기자
입력 2026-01-28 18:05
수정 2026-01-28 18:05
수출액 7% 늘어난 1186억 달러

경기도 평택항에 수출용 차량이 세워져 있는 모습. 2026.1.27 연합뉴스
경기도 평택항에 수출용 차량이 세워져 있는 모습. 2026.1.27
연합뉴스


한국 중소기업 수출이 지난해 역대 최대 실적을 기록하며 ‘작지만 강한’ K기업의 힘을 과시했다. 수출 성장을 이끈 효자는 ‘중고자동차와 화장품’이었다. 수출 중소기업 수도 9만 8219개로 사상 최대를 기록했다.

중소벤처기업부는 28일 ‘2025년 중소기업 잠정 수출동향’을 발표하며 지난해 수출액이 전년보다 6.9% 증가한 1186억 달러(170조원)를 기록했다고 밝혔다.

자동차 수출액은 90억 달러로, 76.3% 급증하며 역대 최고액을 기록했다. 한국산 중고차가 키르기스스탄, 카자흐스탄 등 중앙아시아와 중동에서 인지도를 넓히며 불티나게 팔린 것이 원동력이 됐다.

화장품 수출액은 83억 달러로 21.5% 늘어 역시 최대치를 기록했다. 화장품은 K뷰티의 전 세계적인 인기 덕분에 유럽연합(EU) 77.6%, 중동에서 54.6% 급증했다.

국가별로는 중국이 189억 달러를 기록하며 2022년부터 3년간 이어지던 감소세를 끝내고 다시 최대 수출국이 됐다. 미국은 관세 영향에도 전년과 비슷한 182억 8000만 달러를 기록하며 2위에 올랐다. 이어 베트남, 일본, 홍콩, 대만, 키르기스스탄, 인도, 러시아, 멕시코 순이었다.



중소기업의 온라인 수출액도 11억 달러로 6.3% 증가하며 역대 최대를 기록했다.
세종 김우진 기자
2026-01-29 B1면
