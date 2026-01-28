관세 압박 다음날… 트럼프 ‘협상 모드’

“한국과 함께 해결책 마련할 것”

“한국산 제품에 대한 관세를 높이겠다”며 압박을 가한 도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 하루 만에 “한국과 함께 해결책을 마련할 것”이라며 한발 물러섰다.하지만 그가 왜 한국을 콕 집어 경고를 날렸는지 정확한 배경은 밝혀지지 않았다. ‘대미 투자 속도’, ‘대미투자특별법 입법 속도’, ‘미국 빅테크 기업 차별 금지’ 등 3가지를 놓고 의견이 분분하다. 미국이 한국에 원하는 것이 무엇인지, 한국은 미국에 어느 정도까지 해 줄 수 있는지를 짚어 봤다.통상교섭본부장을 지낸 정인교 인하대 국제통상학과 교수는 28일 서울신문과의 통화에서 “트럼프 대통령의 메시지를 잘 봐야 한다. ‘비관세 장벽’을 비롯해 지금 한미 간 관세 협상이 끝난 게 아니다”라며 “미국의 혼란한 정치 상황 속에서 돌파구를 찾는 트럼프 대통령이 투자 관련 입법 절차를 속도감 있게 하라는 것”이라고 주장했다.석병훈 이화여대 경제학과 교수도 “여당이 의석수 차원에서 해결할 힘이 있는 만큼 대미투자특별법을 조속히 통과시켜 ‘실물 카드’를 들고 가야 미국에 먹힐 것”이라고 진단했다.미국의 반도체 관세 부과를 앞두고 한국을 향해 미국 현지 반도체 투자에 속도를 내라는 압박이란 주장도 많다. 하지만 미국의 반도체 투자 압박에 대해선 신중론이 우세하다.김태황 명지대 국제통상학과 교수는 “미국으로 투자금을 돌리는 결정을 한다면 자칫 국내 산업 공동화가 현실화할 수 있다”면서 “메모리 반도체는 미국이 삼성과 하이닉스로부터 수입해야 하는 상황이니 반도체 관세 부과를 못 하고 있다. 우리도 이를 이용해 우리 나름의 ‘거래의 기술’을 갖춰야 한다”고 제언했다.플랫폼법 등 미국 기업에 대한 한국 정부의 규제 움직임을 방지하는 것이 미국이 실질적으로 원하는 본질이라는 주장도 있다. 이런 관점에서 망 사용료 폐기, 고정밀 지도 데이터의 조건부 반출 등 미국의 ‘디지털 청구서’를 수용해야 한다는 의견도 나온다. 현재 정부는 애플의 고정밀 지도 반출 요청에 대해서는 조건부로 승인하는 방안도 검토 중이다.허윤 서강대 국제대학원 교수는 “구글 정밀지도 혹은 우버 같은 게 없는 나라가 어디 있나”라며 “미국이 요구하는 것 중에 한국의 중장기적인 발전 목표와 방향성에 부합하는 것들은 과감하게 받아들이는 게 맞다”고 했다.통상 전문가들은 쿠팡의 정보 유출 사태에 대한 한국 정부의 전방위 조사와 관련해 미국 기업에 대한 차별이 아니라는 점을 미국 측에 더 강하게 전달해야 한다고 입을 모았다. 곽노성 솔브리지경영대학 석좌교수는 “쿠팡이 소비자를 괴롭혔으니 이에 대한 합당한 책임과 규정이 쿠팡뿐 아니라 모든 기업에 적용돼야 한다는 논리로 접근해야 한다”고 말했다.트럼프 대통령이 한국 국회의 ‘대미투자특별법 입법’을 문제 삼은 것이 입법권 침해라는 시선도 있다. 하지만 외교가에서는 ‘외교적 결례’까진 아니라는 분석이 나온다. 민정훈 국립외교원 교수는 “대미 투자 집행이 늦어진다는 점을 거론하기 위해 입법 절차를 명분으로 언급한 것이어서 굳이 이 부분을 부각할 필요는 없다”고 조언했다. 이어 “투자금을 ‘빨리 집행하라’가 포인트다. 트럼프 대통령이 원하는 건 ‘숫자’니 우리 입장에 따른 숫자(투자 가능 금액)를 업데이트해 주는 것이 중요하다”고 짚었다.