대통령 “비싸다” 한마디에…부랴부랴 값싼 생리대 출시하는 업계

유한킴벌리, 중저가 생리대 판매처 확대·신제품 출시

LG유니참, 3월에 프리미엄 제품의 절반 가격으로 출시

고가 제품 출시로 ‘소비자 선택권 제한했다’는 비판도

생활용품업계가 26일 저가형 생리대 신제품 출시 계획을 잇달아 밝혔다. 사진은 서울의 한 대형마트에 있는 생리대 코너. 서울신문DB

우리나라 생리대가 상대적으로 비싸다는 이재명 대통령의 지적에 업계가 부랴부랴 값싼 생리대 신제품을 출시하고 판매처도 확대한다. 이에 따라 업계가 그동안 소비자의 선택권을 제한해 왔던 것 아니냐는 비판이 나온다.유한킴벌리는 기존 ‘중저가 생리대’의 오프라인 판매를 확대하고 새로운 중저가 제품을 출시한다고 26일 밝혔다. 유한킴벌리는 현재 ‘좋은느낌 순수’와 ‘좋은느낌 코텍스 오버나이트’를 통해 중저가 생리대 3종을 시장에 공급하고 있다. 이 가운데 좋은느낌 순수의 경우 유한킴벌리의 프리미엄 대표 제품과 비교해 반값 수준이다. 유한킴벌리는 앞으로 중저가 생리대의 오프라인 유통·판매 확대에 주력하기로 했다.이를 위해 좋은느낌 코텍스 오버나이트는 다이소와 대리점 채널을 통한 공급을 지속하고, 좋은느낌 순수는 기존 쿠팡 중심에서 최근 G마켓과 네이버 스토어, 자사몰 맘큐로도 공급을 늘렸다. 또 올 2분기에 ‘좋은느낌’ 브랜드에서 새로운 중저가 제품도 출시하기로 했다.LG유니참도 생리대 가격 부담을 낮추기 위해 기본 기능에 충실하면서도 가격은 기존 프리미엄 제품의 절반 수준의 제품을 오는 3월 출시한다. LG유니참 관계자는 “본질적 기능에 충실한 신제품을 합리적 가격에 출시할 계획”이라고 말했다.업계가 저가형 생리대 제품의 공급을 늘리고 신제품을 생산하기로 한 것은 최근 정부 정책 방향에 따른 것으로 풀이된다. 앞서 이 대통령은 지난 20일 국무회의에서 국내 생리대 가격이 해외보다 비싸다고 지적하며 기본적인 품질의 저가 생리대를 만들어 무상 공급하는 방안을 검토하라고 지시했다. 고급 제품 위주의 시장 구조로 인해 소비자의 선택권이 제한되고 있다며 정부가 위탁생산을 통해 일정 대상에게 현물로 지원하는 방식을 주문한 것이다.이에 따라 성평등가족부는 현물 제공과 바우처 지원 등 여러 방안을 놓고 관계 부처와 함께 대책을 검토 중이다. 또 공정거래위원회 등과 협력해 생리대 제조·유통 과정에서 가격 거품이 있었는지를 확인하고 가격 인상 요인에 따른 대책을 마련하기로 했다.