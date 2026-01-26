지난해 전국 땅값 2.25% 상승…강남·용산, 평균보다 2배 이상 올랐다

방금 들어온 뉴스

지난해 전국 땅값 2.25% 상승…강남·용산, 평균보다 2배 이상 올랐다

조중헌 기자
조중헌 기자
입력 2026-01-26 16:06
수정 2026-01-26 16:06
서울·경기만 전국 평균 상회
강남 6.18%·용산 6.15% 상승

사진은 26일 서울 강남, 서초 일대 아파트 단지의 모습. 뉴스1
사진은 26일 서울 강남, 서초 일대 아파트 단지의 모습. 뉴스1


지난해 전국 지가(토지가격)가 2.25% 상승한 것으로 나타났다. 서울과 경기권 상승폭이 전국 평균을 끌어올린 것으로, 나머지 지역은 평균을 한참 밑도는 수준이다.

국토교통부와 한국부동산원은 26일 ‘2025년 연간 지가변동률 및 토지거래량 발표’를 통해 이렇게 밝혔다.

연간 상승폭은 2024년(2.15%) 대비 0.10%포인트, 2023년(0.82%) 대비 1.43%포인트 확대됐다. 지난해 4분기 지가 변동률은 0.61%로 3분기(0.58%) 및 전년 동기(0.56%) 대비 각각 0.03%포인트, 0.01%포인 높아졌다.

전국 지가는 2023년 3월(0.008%) 상승 전환한 이후 34개월 연속 올랐고, 지난해 7월부터 5개월 연속 상승폭이 커졌다.

지역별로는 수도권이 연간 3.08% 올라 직전 해(2.77%) 대비 높았다. 반면 지방권(0.82%)은 직전 해(1.10%)보다 상승률이 낮았다. 서울(4.02%)과 경기(2.32%) 2개 시도만 전국 평균을 웃돌았다.

자치구별로 보면 서울 강남구의 지가 상승폭이 6.18%로 가장 높았다. 이어 서울 용산구(6.15%), 서초구(5.19%)가 뒤를 이었다. 시군구 252곳 중 44곳이 전국 평균을 상회했는데, 주로 수도권 지역을 중심으로 상승했다.

지가변동률과 토지거래량에 대한 상세 자료는 R-ONE 부동산통계정보시스템 및 국토교통 통계누리에서 확인할 수 있다.
세종 조중헌 기자
2025년 전국 지가 상승률은?
