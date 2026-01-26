“전문 대행사 대비 운영 비용 획기적 절감”… 카페24 PRO, 이커머스 운영의 ‘초효율 시대’ 연다

이미지 확대 카페24 제공 닫기 이미지 확대 보기 카페24 제공

글로벌 이커머스 플랫폼 카페24의 ‘카페24 PRO’가 전문가의 노하우와 고도화된 시스템을 결합해 이커머스 운영의 새로운 표준을 제시하고 있다. 특히 수천만 원에 달하던 기존의 운영 방식을 전문가가 설계한 시스템 체계로 전환함으로써, 중소 브랜드들이 겪어온 과도한 운영 고정비 부담을 획기적으로 개선한 분석 결과가 공개되어 주목된다.최근 카페24가 분석한 사례에 따르면 커피 원두 브랜드 A사가 진행한 170여 건(몰 리뉴얼, 검색 엔진 및 답변 엔진 최적화, 상품 상세 구성, 프로모션, CS 최적화 및 마켓 연동 등)의 전문 실무를 외부 대행사에 위탁할 경우 최소 1,187만 원에서 최대 2,316만 원의 공임이 발생한다. 반면, 카페24 PRO의 전문가 팀에 위탁할 경우, 매출 발생 전까지의 고정 운영 비용은 약 5만 원 수준으로 낮아졌다. 이는 고정비를 매출에 연동되는 변동비로 전환함으로써 운영 효율을 약 460배 이상 끌어올린 결과다.신선식품 판매기업 B사에서도 시스템 기반의 고효율 운영 성과가 확인됐다. 해당 사례는 61건의 SEO/AEO 최적화와 19건의 상품 상세페이지 제작 등 실무자의 집중적인 관리가 필요한 업무 위주로 구성됐다. 전문 대행사 이용 시 비용은 최대 2,295만 원에 달했으나, 카페24 PRO 시스템을 활용할 경우 전체 비용은 약 5,000원 수준으로 낮아졌다. 이는 개별 프리랜서 활용 시 발생하는 수백만 원대의 비용과 비교해도 획기적인 비용 절감 수치다.이와 같은 비용 혁신의 비결은 업무의 모든 단계를 수동으로 관리하던 기존 방식에서 벗어나, ‘전문가 가이드 기반의 시스템 운영’으로 전환한 데 있다.카페24 PRO는 상품 등록, 마케팅, CS, 오픈마켓 연동 등 쇼핑몰 운영 전반을 카페24 내부의 전문 운영팀이 전담하는 올인원 서비스를 제공한다. 기존 방식은 실행량이 늘어날수록 실무자의 업무 강도와 그에 따른 고정 비용이 정비례하여 상승하는 구조적 한계가 있었다. 하지만 카페24 PRO는 매출 실적에 기반한 수수료 모델을 채택하여, 브랜드가 성과를 내기 전까지 겪어야 하는 재무적 리스크를 플랫폼이 함께 분담하는 구조를 완성했다.카페24 PRO는 이커머스 전문가들의 노하우를 이식한 통합 관리 시스템을 통해 반복적인 최적화 작업과 복잡한 마켓 연동 업무를 체계적으로 처리한다. 이를 통해 운영자는 불필요한 리소스 낭비를 줄이고, 브랜드 기획이나 제품 개발과 같은 보다 창의적이고 본질적인 영역에 역량을 집중할 수 있는 환경을 제공받게 된다.카페24 관계자는 “카페24 PRO는 과도한 운영비 지출로 인해 성장의 기회를 놓치던 중소 브랜드들이 보다 합리적인 비용으로 전문가 수준의 운영 퀄리티를 확보할 수 있도록 돕는 서비스”라며, “실무자의 업무 부담을 낮추고 운영 효율을 극대화하는 시스템 중심의 변화가 이커머스 기업의 장기적인 수익성을 결정짓는 핵심 요소가 될 것”이라고 밝혔다.카페24 PRO는 쇼핑몰 규모와 관계없이 누구나 고도화된 운영 인프라를 누릴 수 있도록 지원하며 지속 가능한 이커머스 생태계 구축에 앞장서고 있다.