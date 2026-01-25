길어진 수장 공백… 기획처, 출범부터 ‘삐걱’

장관 없어 예산편성 등 동력 우려

임기근·류덕현·박홍근 등 하마평

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 25일 낙마하면서 18년 만에 기획재정부에서 분리돼 새롭게 출발한 기획처는 당분간 ‘수장 공백’ 상태를 피하기 어렵게 됐다. 인사청문회를 준비한 출범 첫 한 달을 사실상 허비하게 되면서 후유증도 작지 않을 전망이다.기획처는 이날 입장문을 내고 “전 직원은 경제 대도약과 구조개혁을 통한 근본적인 체질 개선의 엄중함을 깊이 인식하고, 민생 안정과 국정과제 실행에 차질이 없도록 본연의 업무를 흔들림 없이 추진하겠다”고 밝혔다. 기획처는 26일 임기근 기획처 장관 직무대행 차관 주재로 확대간부회의를 열고 주요 업무 추진 상황과 향후 계획을 점검한다.기획처는 700조원대의 정부 예산을 주무르는 부처다. 민감한 국가 재정을 다루는 만큼 국회와 부처 간 협조를 끌어내려면 장관의 강한 정치적 리더십이 필요하다. 하지만 이 후보자의 낙마로 당분간 기획처의 정책 동력에 힘이 실리지 않을 가능성이 커졌다. 앞으로 예산편성지침, 재정전략회의 등 핵심 예산 실무 준비에도 차질이 빚어질 가능성이 있다.관가 안팎에서는 “낙마는 예상됐던 결과”라는 반응이 지배적이다. 보좌진 갑질로부터 시작된 의혹이 날이 갈수록 눈덩이처럼 불어났고, ﻿인사청문회에서도 장남 ‘위장 미혼’을 통한 로또 청약 당첨에 대해 이해하기 어려운 해명을 내놓으며 국민의 눈높이에서 이탈했기 때문이다.앞으로 이재명 대통령이 후임 후보자를 물색해 지목하고, 다시 국회 인사청문회가 열리기까지 최소 1~2개월이 걸릴 것으로 보인다.새로운 기획처 장관 후보자로는 그간 하마평에 오르내리던 임 대행이 가장 많이 거론된다. 류덕현 청와대 재정기획보좌관과 국회 재정경제기획위원회 소속 안도걸 더불어민주당 의원도 꾸준히 거명돼 왔다. 다만 안 의원은 공직선거법 위반 1심 선고를 앞두고 있다는 점이 부담이다. 국회와의 원활한 예산 협조를 위해 정치인 출신이 지명돼야 한다는 목소리는 여전히 높다. 국정기획위원회에서 정부 조직 개편을 주도한 박홍근 민주당 의원과 국회 재정경제기획위 경험이 풍부한 김태년 의원 등의 이름도 오르내리고 있다.