“우리 효자” 고소영, 300억 한남동 건물 직접 자랑…‘만족감’ 이유 있었네

한남동 알짜 ‘꼼데가르송길’ 인근 건물

장동건 명의, 14년만 가치 174억 상승

이미지 확대 고소영은 23일 자신의 유튜브 채널을 통해 서울시 용산구 한남동 일대를 소개했다. 이 과정에서 고소영은 “우리 건물 잘 있네”라며 가족 소유 빌딩도 공개했다. 2026.1.23 유튜브 화면 닫기 이미지 확대 보기 고소영은 23일 자신의 유튜브 채널을 통해 서울시 용산구 한남동 일대를 소개했다. 이 과정에서 고소영은 “우리 건물 잘 있네”라며 가족 소유 빌딩도 공개했다. 2026.1.23 유튜브 화면

이미지 확대 4년 연속 국내 최고가 아파트에 오른 청담동 PH129와 장동건 고소영 부부. 사진 연합뉴스·고소영 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 4년 연속 국내 최고가 아파트에 오른 청담동 PH129와 장동건 고소영 부부. 사진 연합뉴스·고소영 인스타그램

배우 고소영이 300억원대 한남동 빌딩을 직접 자랑했다.고소영은 23일 자신의 유튜브 채널을 통해 서울시 용산구 한남동 일대를 소개했다.이 과정에서 고소영은 “우리 건물 잘 있네”라며 가족 소유 부동산도 공개했다.그는 해당 건물을 “효자”라고 칭하며 “정말 예쁘다. 저 건물이 여기서 제일 예쁘지 않으냐. 유럽 느낌의 디자인이 너무 예쁘다”라고 만족해했다.해당 건물은 고소영의 남편인 배우 장동건이 2011년 6월 대출 약 40억원을 이용해 126억원에 매입했다.현재 가치는 300억원으로 추정된다.매입 14년 만에 약 174억원의 시세차익이 예상된다.건물은 지하 2층~지상 5층 규모이며 6호선 한강진역에서 도보 3분 거리 역세권 입지에 있다. 뒤편으로는 한남동 카페거리와 고급 주거단지인 ‘나인원 한남’이 자리해 있다.대지면적은 약 330.6㎡(약 100평)다. 현재 건물에는 수입 자동차 브랜드인 포르셰 스튜디오가 입점해 있다.고소영 역시 서울 성동구 송정동, 강남구 청담동에 건물을 한 채씩 보유하고 있는 것으로 알려졌다.고소영은 앞서 22일에도 자신의 유튜브 채널을 통해 송정동 건물 외관을 공개한 바 있다.그는 과거 자신이 대표로 있던 주식회사 9코어홀딩스 명의로 2022년 송정동에 있는 5층짜리 건물을 39억 5000만원에 매입했다.지상 5층, 연면적 352.75㎡ 규모 빌딩으로 성동세무서 인근에 있다.매입 당시 건물에는 채권최고액 24억원의 근저당권이 설정돼 있었는데, 고소영 측이 현금 약 20억원에 20억원의 부동산담보대출을 받아 건물을 매입했을 것으로 추정됐다.한편 2010년 결혼한 장동건·고소영 부부는 더 펜트하우스 청담(PH129)에 거주하고 있다.전용면적 407.71㎡, 공시가격 164억원인 이곳은 4년 연속 전국에서 가장 비싼 공동주택으로 꼽혔다.