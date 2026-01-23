예별손보 예비입찰에 최소 2곳 참여… 3월 본입찰 예정

방금 들어온 뉴스

예별손보 예비입찰에 최소 2곳 참여… 3월 본입찰 예정

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-01-23 19:30
수정 2026-01-23 19:30
예금보험공사 제공
예금보험공사 제공


MG손해보험의 가교보험사인 예별손해보험 매각을 위한 예비입찰에 최소 2곳 이상의 기업이 참여하면서 본입찰 절차가 이어질 전망이다.

23일 보험업계에 따르면 예금보험공사(예보)가 이날 오후 5시까지 진행한 예별손해보험 예비입찰에 복수의 기업이 인수의향서를 제출했다. 예보는 제출된 인수의향서를 검토해 적격성이 확인된 인수 희망자에게 약 5주간 실사 기회를 부여한 뒤 3월경 본입찰을 진행할 계획이다.

예보는 2022년 4월 MG손해보험이 부실금융기관으로 결정된 이후 여러 차례 공개 매각을 추진했으나, 성사되지 못했다. 2024년 말에는 메리츠화재가 우선협상대상자로 선정됐지만 인수가 최종 무산됐다.

금융당국은 지난해 9월 MG손보의 계약이전과 영업정지 처분을 의결해 모든 보험계약과 자산을 가교보험사인 예별손해보험으로 이전했다. 향후 공개 매각이 완료되더라도 보험계약은 현재 조건 그대로 새로운 인수자에게 이전돼, 보험계약자에게 불이익이나 계약 변경은 발생하지 않을 것으로 보인다.

김예슬 기자
