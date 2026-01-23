삼성증권 순이익 첫 1조원 돌파… 주당 4000원 배당

이미지 확대 삼성증권 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성증권 제공

삼성증권이 창사 이래 처음으로 연간 당기순이익 1조원을 넘어섰다. 브로커리지를 중심으로 한 본업 수익성이 개선되면서 실적이 사상 최대치를 기록했다.23일 삼성증권에 따르면 지난해 연결 기준 당기순이익은 1조 84억원으로 전년 대비 12.2% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 1조 3768억원으로 14.2% 늘었고, 세전이익은 1조 3586억원으로 12.3% 증가했다. 삼성증권 관계자는 “브로커리지 중심의 견조한 수익성 개선이 실적을 견인했다”고 설명했다.한편 삼성증권은 보통주 1주당 4000원의 현금 배당을 결의했다. 배당안은 향후 주주총회 승인 절차를 거쳐 최종 확정되며, 주총 일정은 아직 정해지지 않았다.