삼성증권 순이익 첫 1조원 돌파… 주당 4000원 배당

방금 들어온 뉴스

삼성증권 순이익 첫 1조원 돌파… 주당 4000원 배당

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-01-23 18:47
수정 2026-01-23 18:47
삼성증권이 창사 이래 처음으로 연간 당기순이익 1조원을 넘어섰다. 브로커리지를 중심으로 한 본업 수익성이 개선되면서 실적이 사상 최대치를 기록했다.

23일 삼성증권에 따르면 지난해 연결 기준 당기순이익은 1조 84억원으로 전년 대비 12.2% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 1조 3768억원으로 14.2% 늘었고, 세전이익은 1조 3586억원으로 12.3% 증가했다. 삼성증권 관계자는 “브로커리지 중심의 견조한 수익성 개선이 실적을 견인했다”고 설명했다.

한편 삼성증권은 보통주 1주당 4000원의 현금 배당을 결의했다. 배당안은 향후 주주총회 승인 절차를 거쳐 최종 확정되며, 주총 일정은 아직 정해지지 않았다.

김예슬 기자
