환율·가계부채, 금융시스템 최대 위험요인으로 지목

이미지 확대 21일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 상승 출발해 장 초반 5천포인트를 넘어서는 등 등·하락을 반복하고 있다. 2026.1.23. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 21일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 상승 출발해 장 초반 5천포인트를 넘어서는 등 등·하락을 반복하고 있다. 2026.1.23. 연합뉴스

국내외 금융·경제 전문가들은 우리나라 금융시스템의 최대 위험 요인으로 높은 원달러 환율과 가계부채 수준을 꼽았다. 주요국 통화·경제 정책의 불확실성과 글로벌 자산시장 조정 가능성도 주요 리스크로 지목됐다.23일 한국은행이 공개한 ‘시스템 리스크 서베이’ 결과에 따르면 국내외 금융기관 임직원과 주요 경제 전문가 80명 가운데 26.7%가 금융시스템 위기를 초래할 1순위 요인으로 ‘환율 등 국내 외환시장 변동성 확대’를 선택했다. ‘높은 가계부채 수준’은 16.0%로 두 번째였다. 위험 순위를 따지지 않은 복수 응답 기준으로도 대내 요인에서는 외환시장 변동성(66.7%)과 가계부채(50.7%)가 가장 많이 언급됐다.대외 요인으로는 ‘주요국 통화·경제 정책 관련 불확실성’(40.0%)과 ‘글로벌 자산시장 가격 조정 가능성’(33.3%)이 주로 거론됐다. 시계별로 보면 단기(1년 이내) 위험 요인에는 외환시장 변동성과 통화·경제 정책 불확실성이, 중기(1~3년) 위험 요인에는 가계부채와 국내 경기, 수도권 부동산 시장 불안이 포함됐다. 이 가운데 가계부채는 금융시스템에 미칠 영향이 가장 큰 요인으로 평가됐다.금융 충격 가능성에 대한 인식은 다소 낮아졌다. 단기 시계에서 금융시스템 안정을 저해할 충격 발생 가능성이 크거나 매우 크다고 본 비율은 12.0%로, 1년 전보다 낮아졌다. 중기 시계에서도 해당 비율은 24.0%로 1년 전보다 크게 줄었다.전문가들은 금융 안정성 제고를 위해 외환·자산시장 모니터링 강화와 정책 당국의 명확한 의사소통, 가계부채 관리, 한계기업의 질서 있는 구조조정이 필요하다고 주문했다.