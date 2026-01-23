해외증권 투자 급증에 외환거래 ‘사상 최대’… 일평균 807억달러

이미지 확대 16일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 2025.12.16. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 16일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 2025.12.16. 연합뉴스

해외증권 투자와 외국인의 국내 증권 투자가 나란히 늘어나면서 지난해 외국환은행의 하루 평균 외환 거래 규모가 역대 최대를 기록했다. 외환시장 거래시간 연장 효과가 이어지는 가운데, 증권 투자 관련 외환 수요가 크게 확대된 영향으로 풀이된다.23일 한국은행이 발표한 ‘2025년 중 외국환은행의 외환거래 동향’에 따르면 지난해 외국환은행의 일평균 외환거래액은 807억 1000만달러로 집계됐다. 이는 2024년(689억 6000만달러)보다 17.0% 증가한 수치로, 2008년 통계 개편 이후 최대 규모다.한은은 외환시장 거래시간 연장 효과가 지속되는 가운데 거주자의 해외증권 투자와 외국인의 국내증권 투자 관련 거래가 크게 늘어난 점을 주요 배경으로 꼽았다. 국제수지 기준 거주자 해외증권 투자는 2024년 연간 722억달러에서 지난해 1~11월 1294억달러로 79.2% 증가했고, 같은 기간 외국인 국내증권 투자도 220억달러에서 504억달러로 129.1% 급증했다.상품별로는 일평균 현물환 거래가 323억 8000만달러로 26.1% 늘었고, 외환 파생상품 거래는 483억 3000만달러로 11.6% 증가했다. 은행별로는 국내은행의 외환거래액이 375억 4000만달러로 21.2%, 외국은행 지점은 431억 7000만달러로 13.6% 각각 늘었다.