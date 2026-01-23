이혜훈 “장남, 국위선양 전형으로 연대 입학…차남과 헷갈려”

방금 들어온 뉴스

이혜훈 "장남, 국위선양 전형으로 연대 입학…차남과 헷갈려"

한지은 기자
한지은 기자
입력 2026-01-23 14:14
수정 2026-01-23 14:15
이혜훈 후보자 질의 답변 (서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.1.23 [공동취재] eastsea@yna.co.kr (끝)
이혜훈 후보자 질의 답변
(서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.1.23 [공동취재]
eastsea@yna.co.kr
(끝)


이혜훈 기획예산처 장관 후보자는 23일 장남의 연세대 입학과 관련해 “사회기여자 전형, 국위선양자로 입학한 것으로 보인다”고 말했다.

이 후보자는 이날 서울 여의도에서 열린 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 ‘장남이 다자녀 전형으로 연세대에 입학한 것이 맞느냐’는 최은석 국민의힘 의원 질의에 “장남과 차남을 헷갈렸다”며 이같이 답변했다.

최 의원은 “후보자가 장남이 ‘다자녀 전형’으로 입학했다고 답변서에 썼으나, 입학 연도인 2010년에는 해당 전형 자체가 없었다”며 질의했다. 이에 이 후보자는 “17년 전 일이라 차남과 혼동했다”며 “어제 ‘사회기여자 전형’으로 입학했다고 의원실에 정정 자료를 냈다”고 해명했다.

오전 질의 마치고 청문회장 나서는 이혜훈 후보자 (서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 오전 질의를 마치고 청문회장을 나서고 있다. 2026.1.23 [공동취재] eastsea@yna.co.kr
오전 질의 마치고 청문회장 나서는 이혜훈 후보자
(서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 오전 질의를 마치고 청문회장을 나서고 있다. 2026.1.23 [공동취재]
eastsea@yna.co.kr


시아버지로서 4선 의원을 지낸 김태호 전 내무부 장관의 경력을 활용해, 장남을 연세대에 특혜 입학시킨 것 아니냐는 지적에는 “국위선양자의 연세대 기준은 훈장 종류를 정해 놓고 있다”며 “시부께서 정치인으로서의 공적이 아니고, 공무원으로 평생 봉직한 여러 공적을 인정받아서 청조근정훈장을 받으셨기 때문에 그것으로 자격요건이 됐다”고 해명했다.

최 의원은 후보자 장남의 연세대 입학 당시 아버지가 교무처 부처장을 지냈다는 점도 지적하며 특혜입학이라고 비판했다.

앞서 이 후보자는 국회 답변에서 “장남이 다자녀가구 전형으로 연세대에 입학했다”고 밝혔지만, 이 후보자 장남이 입학한 2010학년도에는 다자녀전형 자체가 없던 것으로 나타나면서 부정입학 논란이 일었다.
한지은 기자
위로