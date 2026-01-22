[포토] ‘위글위글’ 가운 입어보는 이부진 위원장

문화체육관광부는 최휘영 장관이 22일 영등포구 더현대 서울을 찾아 방한 관광과 소비 촉진을 위한 ‘2026 코리아그랜드세일’ 현장 진행 상황을 점검하고 외국인 관광객 증대를 위한 의견을 청취한다고 밝혔다.
최 장관은 한국방문의해위원회 이부진 위원장과 함께 코리아그랜드세일 체험 행사인 ‘케이-소스 활용 한식 쿠킹클래스’에 참여한 뒤 ‘위글위글’을 방문해 제공 혜택과 홍보·판촉 내용 등 행사 진행 상황을 살핀다.
코리아그랜드세일은 방한 관광 비수기에 외국인의 방한 관광과 소비를 촉진하기 위해 개최되는 한국의 대표 쇼핑관광축제로, 다음 달 22일까지 진행된다.
최 장관은 “많은 외국인으로 붐비는 현장을 보니 전년도에 역대 최다 외래 관광객을 달성한 사실이 다시금 실감 난다”며 “‘코리아그랜드세일’처럼 K-컬처를 기반으로 한 참신하고 다채로운 행사에 따뜻하고 세심한 환대를 더해 더 많은 외국인 관광객이 한국을 찾도록 노력하겠다”고 말했다.
