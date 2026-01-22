4대 금융, 이자 줄어도 순익 늘었다… KB ‘6조 눈앞’ 신한 첫 ‘5조 클럽’

이미지 확대 각 사 제공 닫기 이미지 확대 보기 각 사 제공

4대 금융지주가 지난해에도 사상 최대 순이익을 거둔 것으로 추정된다. 특히 KB금융은 순이익 6조원에 근접하고, 신한금융은 처음으로 ‘5조 클럽’에 진입할 가능성이 커지면서 4대 금융의 실적 체력이 다시 한 번 확인됐다는 평가가 나온다.22일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 KB·신한·하나·우리 등 4대 금융의 지난해 연간 당기순이익 합계는 18조 4040억원으로 추정된다. 2024년 16조 5268억원보다 11.4% 증가한 규모다. 최근 시장금리 상승과 고환율 영향으로 한 달 전 전망치(18조 5454억원)보다는 다소 낮아졌지만, 연간 기준으로는 역대 최대 실적 흐름을 이어갈 것으로 보인다.지주별로 보면 KB금융은 지난해 순이익이 5조 7018억원으로 전년(5조 286억원) 대비 13.4% 늘며 6조원 고지에 바짝 다가설 전망이다. 신한금융도 4조 5582억원에서 5조 2009억원으로 14.1% 증가해 처음으로 연간 순이익 5조원을 넘어설 것으로 예상된다.하나금융은 3조 7685억원에서 4조 1070억원으로 9.0% 증가해 사상 처음으로 4조원대를 돌파할 것으로 관측된다. 우리금융 역시 3조 1715억원에서 3조 3943억원으로 7.0% 늘며 3조원을 훌쩍 웃도는 실적이 예상된다.반면 매출 개념인 이자수익은 감소세로 돌아섰다. 지난해 4대 금융의 이자수익 시장 전망치는 101조 4933억원으로, 2024년 105조 8306억원보다 4.1% 줄었다. 4대 금융의 연간 이자수익이 감소하는 것은 코로나19가 확산됐던 2020년 이후 5년 만이다. 가계대출 관리 강화로 여신 성장 속도가 둔화되면서 관련 수익이 축소된 영향으로 풀이된다.그럼에도 순이익이 늘어난 배경으로는 수수료 등 비이자이익 확대가 꼽힌다. 금융지주들이 사업 다각화를 통해 이자 의존도를 낮추면서 실적 방어에 성공했다는 평가다.4대 금융의 실적 발표는 다음 주부터 본격화한다. 하나금융이 30일, KB금융과 신한금융이 다음 달 5일, 우리금융이 6일 순으로 지난해 성적표를 공개한다.