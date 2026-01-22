4대 금융, 이자 줄어도 순익 늘었다… KB ‘6조 눈앞’ 신한 첫 ‘5조 클럽’

이미지 확대
이자수익 5년 만 감소, 비이자이익 확대 효과
연간 순익 18조원대…다음주부터 실적 발표4대 금융지주가 지난해에도 사상 최대 순이익을 거둔 것으로 추정된다. 특히 KB금융은 순이익 6조원에 근접하고, 신한금융은 처음으로 ‘5조 클럽’에 진입할 가능성이 커지면서 4대 금융의 실적 체력이 다시 한 번 확인됐다는 평가가 나온다.
22일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 KB·신한·하나·우리 등 4대 금융의 지난해 연간 당기순이익 합계는 18조 4040억원으로 추정된다. 2024년 16조 5268억원보다 11.4% 증가한 규모다. 최근 시장금리 상승과 고환율 영향으로 한 달 전 전망치(18조 5454억원)보다는 다소 낮아졌지만, 연간 기준으로는 역대 최대 실적 흐름을 이어갈 것으로 보인다.
지주별로 보면 KB금융은 지난해 순이익이 5조 7018억원으로 전년(5조 286억원) 대비 13.4% 늘며 6조원 고지에 바짝 다가설 전망이다. 신한금융도 4조 5582억원에서 5조 2009억원으로 14.1% 증가해 처음으로 연간 순이익 5조원을 넘어설 것으로 예상된다.
하나금융은 3조 7685억원에서 4조 1070억원으로 9.0% 증가해 사상 처음으로 4조원대를 돌파할 것으로 관측된다. 우리금융 역시 3조 1715억원에서 3조 3943억원으로 7.0% 늘며 3조원을 훌쩍 웃도는 실적이 예상된다.
반면 매출 개념인 이자수익은 감소세로 돌아섰다. 지난해 4대 금융의 이자수익 시장 전망치는 101조 4933억원으로, 2024년 105조 8306억원보다 4.1% 줄었다. 4대 금융의 연간 이자수익이 감소하는 것은 코로나19가 확산됐던 2020년 이후 5년 만이다. 가계대출 관리 강화로 여신 성장 속도가 둔화되면서 관련 수익이 축소된 영향으로 풀이된다.
그럼에도 순이익이 늘어난 배경으로는 수수료 등 비이자이익 확대가 꼽힌다. 금융지주들이 사업 다각화를 통해 이자 의존도를 낮추면서 실적 방어에 성공했다는 평가다.
4대 금융의 실적 발표는 다음 주부터 본격화한다. 하나금융이 30일, KB금융과 신한금융이 다음 달 5일, 우리금융이 6일 순으로 지난해 성적표를 공개한다.
