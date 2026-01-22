장애인기업 차별철폐연대, 광주 남구청과 함께 따뜻한 기부문화 확산 나서

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

1월 19일 오전 11시 광주 남구청 6층 중회의실에서 열린 ‘장애인기업과 함께하는 지역사회 방역 나눔 전달식’은 장애인기업의 사회공헌이 지역사회에 뿌리내리는 계기가 됐다.장애인기업 차별철폐연대, 한국장애경제인협회, 광주광역시 장애인권익협회가 공동으로 주최한 이번 행사에서 마스크 5만장이 기부됐다.장애인기업 차별철폐연대 조영환 위원장은 등록 및 비등록 포함 “530만 장애인 중 90% 이상이 일할 의지가 있지만 기회조차 주어지지 않는다”며 “장애인기업이 자립하면 복지예산을 줄이고, 납세와 고용을 늘리는 선순환 구조를 만들 수 있다”고 말했다. 조 위원장은 이어 “이를 제도적으로 보장하기 위해 장애인기업 활동촉진법을 전면 개정해야 한다”고 덧붙였다.김병내 남구청장은 “남구청은 전국 1등 복지구로서 복지의 중심은 사람이고, 연대의 시작은 나눔이다”며 “광주광역시 남구는 앞으로도 장애인 및 장애인기업과 함께 성장하는 전국 1등 복지도시를 만들겠다”고 밝혔다.한국장애경제인협회 고동일 회장은 “한국장애경제인협회는 중소벤처기업부 산하 법정단체로서 장애인기업 공공업무 분야 판로개척 시스템을 도입하기 위해 정부와 긴밀히 협력할 것”이라고 말했다.광주광역시 장애인권익협회 김선욱 회장은 “장애인 복지는 시혜가 아니라 참여와 연대의 문제”라며 “광주 지역의 장애인기업과 함께 일자리 창출과 복지 확산에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.행사에 참여한 시민들은 “장애인기업의 기부활동을 통해 사회적 책임의 새로운 모델을 봤다”고 평가했다.