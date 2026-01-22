법률사무소 번화, 쿠팡 개인정보 유출 집단소송 추진…로앤굿 통해 신청 접수 시작

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

법률사무소 번화(이하 번화)는 최근 쿠팡 개인정보 유출 사건과 관련해 소송비용 조달에 어려움을 겪는 피해자들도 참여할 수 있는 집단소송을 추진한다고 밝혔다.번화는 21일 쿠팡 피해자들의 참여를 독려하기 위해 소송금융을 제공하는 로앤굿(Law＆Good)의 온라인 플랫폼을 통해 집단소송 신청 접수를 시작했다. 현재 번화에 집단소송을 신청한 소송인단은 3만여명에 이르고, 로앤굿을 통해 더 많은 소송인단을 모집할 것으로 예상된다.쿠팡 피해자들은 로앤굿에서 집단소송 신청이 가능하며, 이후 변호사 선임 계약 및 소송 수행은 번화에서 이뤄진다. 로앤굿은 승소 시에만 보수를 받는 방식으로 소송 비용을 지원하는 법률 핀테크 회사로, 쿠팡 사건을 진행하는 번화의 취지에 공감해 신청 접수 기능을 지원하기로 했다.로앤굿 관계자는 “소송금융은 비용 장벽으로 인해 소송을 포기하거나 망설이는 사람들을 도와주는 서비스”라며 “번화가 제공하는 소송의 취지에 공감해 그 편의성을 제고해주기 위해 돕기로 결정했다”고 밝혔다. 이어 “번화뿐 아니라 다른 로펌들도 희망하는 경우 당사 플랫폼의 기능을 이용할 수 있도록 지원할 것”이라고 덧붙였다.