릿첼, 성장 단계별 호환 가능한 신제품 ‘이지 빨대컵 시리즈’ 출시

유아용품 브랜드 ‘릿첼’이 아이의 성장 단계에 맞춰 부품 호환이 가능한 신제품 ‘이지 빨대컵 시리즈’를 출시했다.‘이지 빨대컵 시리즈’는 보틀 하나에 헤드 부품만 교체하면 스파우트부터 빨대컵, 드링킹컵까지 단계별 사용이 가능해 경제적이다.특히 ‘이지 스텝업 세트’는 스파우트 헤드와 리필 빨대가 모두 포함된 실속형 구성으로, 젖병처럼 누워서 마시는 스파우트 단계부터 빨대컵까지 자연스럽게 넘어갈 수 있어, 빨대가 익숙지 않은 아이도 쉽게 적응할 수 있다. 여기에 별매품인 드링킹 헤드만 교체하면 마시는 연습까지 가능하다.뿐만 아니라 부품 수를 최소화해 분해와 세척이 간편하며, 헤드와 손잡이를 일체형으로 설계해 부품 분실 우려를 없앴고, 블루, 그린, 레드, 핑크 등 다채로운 색상으로 출시되어 소비자 선택의 폭을 넓혔다.릿첼 관계자는 “이유식을 시작하는 아이들의 올바른 식습관 형성을 돕기 위해 기획된 제품”이라며 “성장에 맞춰 스파우트에서 빨대, 드링킹컵으로 자연스럽게 넘어갈 수 있는 이지 시리즈가 육아에 도움이 되길 바란다”고 전했다.