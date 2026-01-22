이미지 확대
각양각색 호텔 직물, 뭘 고를까요
21일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 호텔페어’를 찾은 관람객들이 부스에 전시된 직물 소재 제품들을 살펴보고 있다. 23일까지 열리는 이번 전시에는 호텔 운영 솔루션을 비롯해 공간∙인테리어, 서비스, 어메니티, 스마트 솔루션 등 호텔∙숙박 산업 전 분야를 아우르는 기업들이 참가했다.
도준석 전문기자
2026-01-22 B2면
