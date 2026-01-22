각양각색 호텔 직물, 뭘 고를까요

방금 들어온 뉴스

각양각색 호텔 직물, 뭘 고를까요

도준석 기자
도준석 기자
입력 2026-01-22 00:45
수정 2026-01-22 00:45
각양각색 호텔 직물, 뭘 고를까요
각양각색 호텔 직물, 뭘 고를까요 21일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 호텔페어’를 찾은 관람객들이 부스에 전시된 직물 소재 제품들을 살펴보고 있다. 23일까지 열리는 이번 전시에는 호텔 운영 솔루션을 비롯해 공간∙인테리어, 서비스, 어메니티, 스마트 솔루션 등 호텔∙숙박 산업 전 분야를 아우르는 기업들이 참가했다.
도준석 전문기자


21일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 호텔페어’를 찾은 관람객들이 부스에 전시된 직물 소재 제품들을 살펴보고 있다. 23일까지 열리는 이번 전시에는 호텔 운영 솔루션을 비롯해 공간∙인테리어, 서비스, 어메니티, 스마트 솔루션 등 호텔∙숙박 산업 전 분야를 아우르는 기업들이 참가했다.

도준석 전문기자
2026-01-22 B2면
