4대 은행 ‘LTV 담합’ 첫 제재… “2년간 7조 벌어”

2026-01-22

KB국민은행·신한은행·하나은행·우리은행 등 국내 대표 4대 시중은행이 부동산 대출에 적용되는 담보인정비율(LTV) 정보를 짬짜미한 사실이 적발돼 2000억원대 과징금을 물게 됐다. 4개 사가 LTV 정보 교환으로 올린 이자 수익만 6조원대에 이르는 것으로 파악됐다. 정보 교환 담함에 경쟁 당국이 제재를 내린 건 2021년 독점규제 및 공정거래법 개정안이 시행된 이후 첫 사례다.공정거래위원회는 21일 4대 시중은행이 부동산담보 대출 시장에서 LTV 정보를 교환하는 방식으로 경쟁을 제한한 행위에 대해 시정명령과 함께 과징금 2720억 1400만원의 과징금을 부과한다고 밝혔다. 은행별로는 하나은행 869억원, KB국민은행 697억원, 신한은행 638억원, 우리은행 515억원 순이었다.공정위에 따르면 4대 은행은 2022년 3월부터 2024년 3월까지 전국 부동산을 지역·유형별로 세분화한 LTV 정보를 공유하고 서로 크게 차이가 나지 않도록 조정했다. 교환된 정보는 최대 7500건에 이르렀다. 각 은행 실무자는 직접 만나 LTV 정보를 인쇄물 형태로 전달받고 이를 엑셀 파일에 일일이 입력한 뒤 원본 문서는 파기했다. 담당자가 바뀌어도 정보교환이 이어질 수 있도록 인수인계까지 했다. 4개 은행이 담합으로 얻어낸 관련 매출액은 6조 8000억원으로 산정됐다.문재호 공정위 카르텔조사국장은 “문서를 옮겨 저장했지만 삭제하진 않아 증거인멸 수준으로 보기 어렵다고 판단해 고발 등 추가 제재는 검토하지 않았다”면서 “진술인 증언 등에 따르면 과거부터 오랜 기간 이어져 온 관행이었지만 공정거래법 개정 이후 행위만을 조사해 제재했다”고 설명했다.은행들은 공유한 정보를 바탕으로 특정 지역이나 부동산 유형에서 자사 LTV가 타사보다 높으면 대출 회수 위험을 이유로 낮췄고, 비율이 낮으면 고객이 대출받지 않을 것을 우려해 높였다. 그 결과 2023년 기준 4대 은행의 평균 LTV는 62.1%로 69.5%인 비담합은행(기업·농협·부산은행 등)보다 7.4%포인트 낮았다. 공장·토지 등 기업 대출과 연관성이 높은 비주택 부동산에서는 격차가 8.8%포인트까지 벌어졌다. 비율이 낮을수록 주택담보 대출금 비중이 작다는 의미다.공정위는 부동산담보 대출 시장에서 약 60%의 점유율을 차지하는 4대 은행의 LTV가 서로 비슷해지면서 대출받는 고객의 선택권이 제한됐다고 판단했다. LTV가 낮아지면 고객은 필요한 자금을 확보하려고 추가 담보를 마련하거나 상대적으로 금리가 높은 신용대출을 이용해야 한다. LTV 담합이 사실상 금리 인상 효과를 초래하는 것이다.공정위는 과징금의 기준이 되는 관련 매출액을 각 은행이 담합 효과로 얻은 이자수익으로 봤다. 은행별로 하나은행 2조 1000억원, 국민은행 1조 7000억원, 신한은행 1조 5000억원, 우리은행 1조 2000억원 수준으로, 과징금은 관련 매출액의 약 4%다.은행권은 공정위의 ‘LTV 담합’ 판단 자체에 동의하기 어렵다는 입장을 분명히 했다. 4개 사는 “﻿행정소송을 포함한 필요한 모든 법적 수단을 강구하겠다”고 밝혔다. 은행들은 LTV 정보 교환 사실은 인정하면서도 이를 ‘담합 거래 조건’으로 볼 수 있는지에 대해서는 별도의 법리 판단이 필요하다고 본다. 은행권 한 관계자는 “LTV는 금융당국의 건전성 규제, 지역·담보별 리스크, 경기 상황 등을 종합해 산정되는 내부 위험관리 지표”라면서 “이를 의도적으로 낮춰 시장을 묶어둘 유인이 없다”고 했다. 금융소비자가 더 많은 대출을 받으려고 LTV가 높은 은행을 찾아다니는 상황에서 은행으로선 LTV를 인위적으로 낮추면서까지 담합할 이유가 없다는 것이다.