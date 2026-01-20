서울신문과 브이몬스터, 휴먼 AI 서비스 확산 위해 손 맞잡아

이미지 확대 서울신문과 브이몬스터가 20일 서울 양재동 서울신문 사옥에서 실시간 대화형 휴먼 AI 기술을 기반으로 한 서비스 공동 보급 및 마케팅 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이날 한준규(오른쪽) 서울신문 상무와 민동찬 브이몬스터 민동찬 대표가 협약서에 서명하고 기념사진을 찍고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 서울신문과 브이몬스터가 20일 서울 양재동 서울신문 사옥에서 실시간 대화형 휴먼 AI 기술을 기반으로 한 서비스 공동 보급 및 마케팅 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이날 한준규(오른쪽) 서울신문 상무와 민동찬 브이몬스터 민동찬 대표가 협약서에 서명하고 기념사진을 찍고 있다.

서울신문사는 20일 서울 양재동 서울신문 사옥 10층에서 브이몬스터와 실시간 대화형 휴먼 AI 기술을 기반으로 한 서비스 공동 보급 및 마케팅 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 이날 밝혔다.이번 협약을 통해 양사는 공공기관과 지방자치단체, 민간기업을 대상으로 휴먼 AI 서비스 공동 추진에 나서는 한편, 서울신문의 미디어 네트워크와 브이몬스터의 기술력을 결합해 서비스 기획·개발·운영 전반에서 협력하기로 했다. 이날 협약식에는 서울신문사 한준규 상무와 ㈜브이몬스터 민동찬 대표이사를 비롯한 양사 관계자들이 참석했다.