일양약품, 눈영양제 ‘누네탑에프 연질캡슐’ 출시

간유·비타민A·콘드로이틴 함유… 눈 건조부터 관절통까지 복합 케어
일양약품이 건조하고 피곤한 눈을 위한 복합 눈 영양제 ‘누네탑에프 연질캡슐’을 출시했다고 20일 밝혔다.
이번 신제품은 비타민 A와 오메가3 지방산(EPA·DHA)이 풍부한 ‘간유(Codliver Oil)’를 주성분으로 한다. 이를 통해 야맹증과 안구건조증, 눈의 피로 등을 완화하는 데 효과적이다.
특히 ‘누네탑에프’는 눈 건강뿐 아니라 전신 관리까지 고려해 설계됐다. 연골 보호와 탄성 유지에 도움을 주는 ‘콘드로이틴설페이트나트륨’을 함유해 신경통, 근육통, 관절통 증상 완화와 구각염·구순염 개선을 돕는다.
여기에 에너지 대사를 돕는 비타민 B1(티아민)과 B2(리보플라빈)를 더해 일상 속 피로회복까지 챙길 수 있도록 복합 설계한 것이 특징이다.
일양약품 관계자는 “디지털 기기 사용으로 눈이 피로한 현대인은 물론 근육통과 관절통을 동시에 관리하고 싶은 분들에게 추천한다”며 “누네탑에프 하나로 눈 건강과 몸의 활력을 함께 유지하길 바란다”고 전했다.
일양약품 ‘누네탑에프 연질캡슐’
