쇼골프 김포공항점 새 단장 재오픈… ‘역대급 파격 특가’ 쏜다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

쇼골프 김포공항점 새 단장 재오픈… ‘역대급 파격 특가’ 쏜다

주현진 기자
주현진 기자
입력 2026-01-20 08:34
수정 2026-01-20 08:36
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


국내 골프 연습 문화를 선도하는 쇼골프(SHOWGOLF)가 전면적인 재정비를 마치고 지난 16일 김포공항점을 재오픈했다고 20일 밝혔다.

김포국제공항 내 위치한 김포공항점은 뛰어난 접근성으로 직장인과 출장객, 여행객들에게 꾸준한 사랑을 받아온 도심형 골프 연습장이다. 이번 재오픈은 단순한 영업 재개를 넘어 시설 전반에 대한 대대적인 정비와 서비스 품질 강화를 거친 ‘새로운 출발’이다. 쇼골프는 이번 리뉴얼을 통해 연습 환경을 쾌적하게 개선하고 골프 설비 점검을 대폭 강화했다. 특히 공항이라는 입지 특성을 고려해 짧은 시간에도 집중도 높은 연습이 가능한 ‘도심·공항형’ 공간 설계에 주력했다.

재오픈 기념 프로모션도 파격적이다. 쇼골프는 기존에 보기 힘들었던 특가 혜택을 한정 기간 제공해 더 많은 골퍼가 프리미엄 연습 환경을 경험할 수 있도록 할 방침이다. 쇼골프 관계자는 “김포공항점은 브랜드를 상징하는 매장인 만큼, 고객 경험 전반을 다시 설계하는 수준으로 정비를 마쳤다”라며 “합리적인 가격과 완성도 높은 서비스로 골프 라이프스타일 플랫폼 역할을 강화할 것”이라고 밝혔다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

한편, 재오픈 관련 파격 특가 및 세부 프로모션 내용은 쇼골프 공식 홈페이지와 김포공항점 현장에서 확인할 수 있다.

주현진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
쇼골프 김포공항점이 재오픈한 날은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로