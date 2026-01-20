“女 신체부위 생각나” 망측하다 난리난 생김새… ‘두쫀쿠’ 아닌 ‘베쫀볼’ 뭐길래 [넷만세]

이미지 확대 파리바게뜨가 최근 출시한 신제품 ‘베리 쫀득볼’ 실물 사진. 일부 매장에서 만들어진 제품이 여성 신체부위를 연상케 한다는 반응이 많이 나오고 있다. 온라인 커뮤니티·에펨코리아 캡처 닫기 이미지 확대 보기 파리바게뜨가 최근 출시한 신제품 ‘베리 쫀득볼’ 실물 사진. 일부 매장에서 만들어진 제품이 여성 신체부위를 연상케 한다는 반응이 많이 나오고 있다. 온라인 커뮤니티·에펨코리아 캡처

이미지 확대 파리바게뜨가 최근 출시한 신제품 ‘베리 쫀득볼’ 실물 사진. 만드는 매장에 따라 최종 모양이 차이가 난다. 온라인 커뮤니티·더쿠 캡처 닫기 이미지 확대 보기 파리바게뜨가 최근 출시한 신제품 ‘베리 쫀득볼’ 실물 사진. 만드는 매장에 따라 최종 모양이 차이가 난다. 온라인 커뮤니티·더쿠 캡처

이미지 확대 파리바게뜨가 최근 출시한 신제품 ‘베리 쫀득볼’과 ‘베리밤 페스타’ 홍보 이미지. 파리바게뜨 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 파리바게뜨가 최근 출시한 신제품 ‘베리 쫀득볼’과 ‘베리밤 페스타’ 홍보 이미지. 파리바게뜨 인스타그램 캡처

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

베이커리 브랜드 파리바게뜨가 최근 출시한 신제품 ‘베리 쫀득볼’이 최근 광풍 수준으로 유행 중인 ‘두바이 쫀득 쿠키’와는 전혀 다른 측면에서 네티즌들의 이목을 집중시키고 있다. 일부 매장에서 만들어진 제품의 생김새가 ‘19금’스럽다는 반응이 쏟아지면서다.19일 여러 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 ‘베리 쫀득볼’ 실물 사진 몇 장이 빠르게 확산하며 비주얼 논란이 일고 있다.이날 온라인 남초 커뮤니티 ‘에펨코리아’(펨코)의 한 이용자는 “와이프 빵 사주려고 파리바게뜨 들렀다가 두 눈을 의심하고 홀린 듯 샀다”며 실제 구매 인증샷을 올렸다.이를 본 펨코 이용자들은 “대놓고 여성 생식기처럼 생겼다”, “비주얼 빡세다”, “단종되겠다”, “음란마귀 아니고 진짜 대부분은 그 생각할 것 같다” 등 반응을 보였다. 해당 제품의 생김새 때문에 19금 농담 댓글도 수백개 이어졌다.여초 커뮤니티에서도 공유된 사진을 보고 신체 부위가 연상된다는 반응은 크게 다르지 않았다. ‘더쿠’에서는 “입술 같아서 징그럽다”, “가슴인지 생식기인지 모르겠다”, “불미스럽게 생겼다” 등 댓글이 수백개 달렸다. ‘인스티즈’에서도 “성(性) 박물관에서 팔 것 같다”, “노이즈 마케팅인가” 등 반응이 나왔다.다만 네티즌들이 올린 여러 사진을 보면 지점에 따라 최종 모양이 크게 차이가 나는 제품으로 보인다. 속을 채운 딸기크림치즈가 베이킹 과정에서 쫀득볼 위에 난 구멍으로 흘러나오는 정도에 따라 생김새가 제각각이기 때문이다.자신이 파리바게뜨 아르바이트생이라고 밝힌 한 더쿠 이용자는 “방금 내가 포장한 거다. 우리 매장은 이렇게 생겼다”며 논란이 된 사진 속 제품과 비슷하면서도 다른 실물 사진을 올렸다. 또 다른 이용자는 딸기크림치즈가 쫀득볼 밖으로 전혀 터지지 않은 사진을 올려 “다 저렇진 않다”는 의견을 내기도 했다.한편 ‘베리 쫀득볼’은 파리바게뜨가 최근 진행 중인 프로모션 ‘베리밤 페스타’ 15종 제품 중 하나로 출시됐다. 말랑하고 쫀득한 빵 안에 딸기크림치즈를 넣어 입 안 가득 딸기 풍미를 느낄 수 있다는 게 업체 측 설명이다.