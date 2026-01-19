돈 풀어도 환율 1500선 위협… 하락 공식이 안 먹힌다

‘재정 딜레마’ 빠진 한국 경제

이재명 정부는 ‘확장재정’으로 경제를 성장시키겠다고 공언했다. 올해 예산도 전년 대비 8.1% 늘어난 727조 9000억원을 편성했다. 확장재정으로 시중에 돈이 풀려 국내총생산(GDP)이 커지면 원화 수요가 늘어나 화폐 가치도 오르는 것이 교과서적인 흐름이지만 지금 원화는 약세에서 벗어나지 못하고 있다. ‘확장재정을 통한 성장’이란 고정 변수 속에 ‘고환율’이란 복병을 마주하면서 ‘재정의 딜레마’에 빠진 모습이다.1999년 노벨경제학상을 받은 로버트 먼델 교수의 ‘먼델-플레밍 모형’에 따르면 확장 재정은 국내 통화(원화) 강세(환율 하락)로 연결된다고 알려져 있다. 정부 지출이 GDP를 높이고 이에 따른 시중 원화 수요 증가와 금리 상승이 해외 자본 유입을 유도하기 때문이다. 원화 수요가 늘어나면서 원달러 환율은 하락하게 된다.확장재정의 효과는 확실히 나타나는 분위기다. 국제통화기금(IMF)은 19일(현지시간) 발표한 세계경제전망에서 한국의 올해 경제 성장률 전망치를 지난해 10월보다 0.1% 포인트 올린 1.9%로 제시했다. 앞서 재정경제부는 올해 2.0%를 달성할 것으로 전망했다. 1.0%를 기록한 지난해보다 2배 큰 성장 폭이다.하지만 현실은 이론과 달랐다. 확장재정으로 GDP는 회복되고 있지만, 통화량이 증가하고 물가 상승 쪽으로 기대감이 형성되면서 원화 가치가 하락한 것이다. 유혜미 한양대 경제금융대학 교수는 19일 “확장재정은 성장률을 끌어올려 원화 강세 요인이 될 수 있지만, 효과는 시차를 두고 나타난다”면서 “초기에는 오히려 유동성 공급 효과가 먼저 작용해 원화 약세 요인이 될 수 있다”고 했다.최근 한국은행이 기준금리를 동결한 것도 경상 수지, 금리, 환율을 모두 잡을 수 없는 ‘트릴레마’(삼중고) 상황에서 내린 고육책으로 풀이된다. GDP를 더 끌어올리려면 금리를 내려야 한다. 하지만 고환율 상황에서 금리를 내리면 금리가 더 높은 미국으로 달러가 빠져나가 환율이 더 뛰게 된다. 그렇다고 금리를 올려 유동성을 억제하면 환율은 안정을 찾을 수 있겠지만 경제 성장에 적신호가 켜질 가능성이 커지게 된다.정부는 통화량 증가가 고환율의 원인이란 분석에 선을 긋고 있다. 재경부 관계자는 “지난해 원달러 환율이 1360원대에서 1460원대로 100원 오르는 약 6개월 동안 통화량 차이는 크게 없었다”며 “통화량보다는 미국과의 기준금리 차가 벌어진 것이 환율에 미친 영향이 더 크다고 보고 있다”고 말했다.석병훈 이화여대 경제학과 교수는 “확장 재정이라도 지역사랑상품권과 같이 경기 부양 효과가 낮은 정책보다는 정부 투자나 소비 지출을 늘리는 방식이 환율 잡기에 효과적일 수 있다”면서 “재정투입으로 늘어나는 통화량보다 GDP 증가 폭이 더 커야 원화 가치를 높일 수 있다”고 지적했다.