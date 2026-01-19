품담식품관, 법인 전환 통해 성장 기반 마련…‘주식회사 품담’ 출범

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

서울특별시 강서구 마곡 소재 품담식품관 본사가 2025년 1월 법인 전환을 통해 ‘주식회사 품담’을 출범하며 글로벌 식품 사업 확장에 나섰다.주식회사 품담은 개인사업자로 운영되던 품담식품관을 법인화한 것으로, 보다 체계적인 경영 구조를 구축하고 중장기 성장 기반을 마련하기 위해 출범했다.지난 2023년 7월 개업한 품담식품관은 식품 유통을 중심으로 운영 경험을 쌓아온 브랜드로, 특히 김치를 주력 품목으로 한 선별·유통 역량을 축적해왔다. 국산 김치는 자사 브랜드인 ‘더품담 고랭지 프리미엄 포기김치’를 중심으로 운영하며, 그 외에도 신뢰할 수 있는 국내 김치 브랜드를 엄선해 판매하고 있다.중국산 김치 역시 단순 유통이 아닌, 직접 현지 생산 과정을 확인하고 수입하는 방식으로 품질을 관리한다. 이를 통해 원산지와 관계없이 일관된 기준으로 제품을 공급하는 것이 품담식품관의 차별화된 경쟁력이라는 설명이다.법인 출범 이후 주식회사 품담은 이러한 김치 유통 경험을 바탕으로 해외 시장을 겨냥한 수출 사업도 단계적으로 추진할 계획이다. 국내에서 검증된 제품을 중심으로 글로벌 유통 채널을 확대하며, 한국 식문화와 김치의 가치를 알리는 데 주력한다는 방침이다.주식회사 품담 관계자는 “품담식품관은 김치를 포함한 식품을 직접 확인하고 선별하는 방식으로 신뢰를 쌓아왔다”며 “이번 법인 출범을 계기로 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 인정받는 식품 브랜드로 성장해 나가겠다”고 말했다.