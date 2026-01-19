[서울데이터랩]피에이치에이 30% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대
19일 오전 9시 15분 피에이치에이(043370)가 등락률 +30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 피에이치에이는 개장 직후 5분간 2만 5225주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 3600원 오른 1만 5600원이다.
한편 피에이치에이의 PER은 6.68로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 8.14%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.
이어 상승률 2위 해성옵틱스(076610)는 현재가 898원으로 주가가 +29.96% 폭등하고 있다. 상승률 3위 인콘(083640)은 현재 322원으로 +29.84% 상승하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 뉴로메카(348340)는 +22.53% 상승하며 8만 8100원에 거래되고 있다. 상승률 5위 러셀(217500)은 +20.09%의 상승세를 타고 3915원에 거래되고 있다.
6위 프롬바이오(377220)는 현재가 1831원으로 +18.59% 상승 중이다. 7위 캠시스(050110)는 현재가 607원으로 +17.41% 상승 중이다. 8위 우리기술(032820)은 현재가 5470원으로 +15.77% 상승 중이다. 9위 옵티코어(380540)는 현재가 3870원으로 +15.35% 상승 중이다. 10위 파멥신(208340)은 현재가 250원으로 +14.68% 상승 중이다.
이밖에도 에스제이그룹(306040) ▲13.60%, 티로보틱스(117730) ▲12.44%, 유진로봇(056080) ▲11.94%, 휴림로봇(090710) ▲11.09% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
