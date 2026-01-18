원조 ‘K푸드’ 인삼… 왜 수출 힘 못 쓸까

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

원조 ‘K푸드’ 인삼… 왜 수출 힘 못 쓸까

한지은 기자
한지은 기자
입력 2026-01-18 19:02
수정 2026-01-18 19:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
한때 ‘K푸드의 원조’로 세계 시장에서 이름을 떨친 ‘인삼’의 인기가 시들해졌다. 인삼보다 저렴한 체력 증진 식품의 등장과 한국산 인삼에 대한 중국의 규제 강화가 원인으로 지목된다.

●인삼 수출액 1년 사이 18.4% 급감

18일 농식품수출정보에 따르면 지난해 인삼 수출액은 2억 320만 달러(약 3000억원)로 전년 2억 4900만 달러(3674억원)에서 18.4% 급감했다. 인삼 수출액은 2022년 2억 6900만 달러(4000억원)로 정점을 찍은 뒤 3년째 감소세다.

수출이 부진해진 원인으로는 최대 시장인 중화권(중국·홍콩·대만)의 수요 변화가 꼽힌다. 건강기능식품 소비 트렌드가 전통 한약재 중심에서 비타민·단백질 보충제 등 간편식 위주로 빠르게 이동하면서 조리·섭취가 번거로운 인삼의 경쟁력이 약화했다는 분석이다.

●중화권 ‘간편식’ 선호·의약품 규제 강화

또 중국이 자국 인삼 산업 육성을 위해 6년근 이상 뿌리삼을 의약품으로 분류해 규제를 강화하자, 상대적으로 저렴한 ‘진액’ 등 가공 제품으로 수요가 쏠리면서 수출 물량은 늘고 수익성은 악화했다.
세종 한지은 기자
2026-01-19 29면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
지난해 인삼 수출액이 전년 대비 감소한 비율은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획이다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로