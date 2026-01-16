[서울데이터랩]레인보우로보틱스 4.53% 하락하며 등락폭 최대 기록

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.16일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 알테오젠(196170)는 현재가 491,500원으로 전 거래일 대비 4.46% 상승하며 강세를 보인다. 시가총액은 26조 2981억원이고 외국인비율은 13.87%이다. 거래량은 809,693주로, PER은 209.33배, ROE는 29.52%를 기록하며 안정적인 재무 지표를 유지하고 있다. 반면, 에코프로비엠(247540)은 146,300원으로 2.86% 하락하고 있으며, 거래량은 230,859주이다. 시가총액은 14조 3083억원이고, 외국인비율은 12.44%이며, PER은 4,571.88배로 나타나고 있다.에코프로(086520)는 92,700원으로 2.11% 하락 중이다. 에이비엘바이오(298380)는 0.52% 하락한 191,600원, 레인보우로보틱스(277810)는 495,500원으로 4.53% 하락, HLB(028300)는 52,200원으로 2.06% 하락세다. 코오롱티슈진(950160)은 0.69% 상승한 72,700원, 삼천당제약(000250)은 256,000원으로 0.99% 상승, 리가켐바이오(141080)는 보합세를 보이고 있다. 펩트론(087010)은 1.73% 하락한 227,500원에 거래되고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲0.77%, 파마리서치(214450) ▼1.18%, 클래시스(214150) ▲2.57%, 디앤디파마텍(347850) ▼3.68%, 로보티즈(108490) ▼2.95%, 케어젠(214370) ▼0.84%, 원익IPS(240810) ▼1.54%, 이오테크닉스(039030) ▼0.50%, 보로노이(310210) ▼2.03%, 에임드바이오(0009K0) ▼3.59% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 다양한 등락폭을 보이며 혼조세를 나타내고 있다. 특히 레인보우로보틱스는 4.53% 하락하며 가장 큰 폭의 등락을 기록하고 있으며, 알테오젠은 4.46% 상승으로 강세를 보이고 있다. 이러한 등락에도 불구하고, 일부 종목들은 안정적인 재무 지표를 유지하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]