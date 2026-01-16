[서울데이터랩]1월 16일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인, 이더리움, 비앤비, 리플, 솔라나가 시가총액 기준 상위에 위치하고 있다.비트코인은 현재 1억 4044만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2805조 6261억 원이다. 24시간 등락률은 -0.62%로 하락세를 보이고 있으며, 1시간 등락률도 -0.16%로 소폭 하락 중이다. 거래량은 72조 5543억 원이다.이더리움은 현재 485만 5469원에 거래되며, 시가총액은 586조 290억 원이다. 24시간 동안 0.32% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.17%로 나타나 단기 상승세가 주춤한 상태다. 거래량은 37조 8474억 원에 달한다.비앤비의 현재 가격은 136만 9311원이며, 시가총액은 186조 7210억 원이다. 24시간 등락률은 -0.14%로 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.21%로 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 3조 1792억 원이다.리플은 현재 3043원에 거래 중이며, 시가총액은 184조 7345억 원이다. 24시간 등락률은 -1.06%로 하락했으며, 1시간 등락률도 -0.33%로 하락세를 보이고 있다. 거래량은 3조 9719억 원이다.솔라나는 20만 9089원에 거래되며 시가총액은 118조 2027억 원이다. 24시간 동안 -0.96% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.12%로 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 6조 1404억 원이다.한편, 트론은 459원에 거래되며 24시간 동안 2.44% 상승했다. 시가총액은 43조 5643억 원이다. 같은 시각 도지코인은 205원에 거래되며 -2.30% 하락했다. 시가총액은 34조 5640억 원이다.에이다는 576원에 거래되며 -2.25% 하락했다. 시가총액은 20조 7266억 원이다. 같은 시각 모네로는 101만 4641원에 거래되며 -2.12% 하락했다. 시가총액은 18조 7168억 원이다.비트코인 캐시는 87만 3996원에 거래되며 -1.18% 하락했다. 시가총액은 17조 4636억 원이다. 같은 시각 체인링크는 2만 158원에 거래되며 -0.53% 하락했다. 시가총액은 14조 2743억 원이다.레오는 1만 3110원에 거래되며 -0.15% 하락했다. 시가총액은 12조 840억 원이다. 같은 시각 하이퍼리퀴드는 3만 6265원에 거래되며 -0.62% 하락했다. 시가총액은 10조 9549억 원이다.스텔라루멘은 334원에 거래되며 -1.17% 하락했다. 시가총액은 10조 8540억 원이다. 같은 시각 수이는 2614원에 거래되며 -0.45% 하락했다. 시가총액은 9조 9150억 원이다.지캐시는 59만 6150원에 거래되며 -4.83% 하락했다. 시가총액은 9조 8295억 원이다. 같은 시각 아발란체는 2만 251원에 거래되며 -2.77% 하락했다. 시가총액은 8조 7238억 원이다.전반적인 시장 흐름을 보면, 주요 가상자산들이 하락세를 보이고 있으며, 단기적으로도 추가 하락이 예상된다. 투자자들은 시장 변동성에 주의하고 신중한 결정을 해야 할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]