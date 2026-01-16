[서울데이터랩]두산에너빌리티 6.93% 급등하며 주목받는 상승세

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]두산에너빌리티 6.93% 급등하며 주목받는 상승세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-16 13:54
수정 2026-01-16 13:54
코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

16일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 14만 9000원으로 전 거래일 대비 3.54% 오르며 강세를 보이고 있다. 시가총액은 882조 260억원이며, 외국인비율은 51.85%에 달한다. 거래량은 1805만 9714주로 활발하며, PER은 30.94배, ROE는 9.03%로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 76만 1000원으로 1.60% 상승하며, 거래량 215만 7821주를 기록하고 있다. PER 15.52배, ROE 31.06%로 견조한 수익성을 나타내고 있다.

LG에너지솔루션(373220)은 보합세를 유지하고 있으며, 삼성전자우(005935)는 3.00% 상승했다. 삼성바이오로직스(207940)는 1.63% 하락하며 약세를 보이고 있으며, 현대차(005380)는 0.36% 하락했다. 한화에어로스페이스(012450)는 0.15% 상승, HD현대중공업(329180)은 0.79% 하락했고 두산에너빌리티(034020)는 6.93% 급등했다. 기아(000270)는 0.46% 상승세를 보이고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 SK스퀘어(402340) ▲1.40%, KB금융(105560) ▲0.61%, 삼성물산(028260) ▲0.87%, 셀트리온(068270) ▼1.19%, 한화오션(042660) ▼0.74%, 현대모비스(012330) ▼2.44%, 신한지주(055550) ▲0.25%, NAVER(035420) ▼0.81%, 한국전력(015760) ▲1.49%, 삼성생명(032830) ▲5.58% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있으며, 두산에너빌리티와 삼성전자가 상승세를 주도하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
