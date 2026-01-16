PXG, 차세대 ‘0311 GEN8’ 아이언 출시

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

프리미엄 골프 브랜드 PXG의 공식 수입원 (주)카네가 2026년형 차세대 신제품 ‘PXG 0311 GEN8’ 아이언 시리즈를 16일 공식 출시했다.이번 신제품은 볼 스피드와 정밀한 컨트롤, 부드러운 타구감을 핵심 가치로 설계됐다. 특히 PXG만의 고유 소재인 ‘퀀텀코어™’를 활용한 ‘딥 코어 반동 기술’을 적용해 임팩트 시 에너지 전달 효율을 높인 것이 특징이다. 또한, 헤드 외곽의 무게 중심을 재배치하는 ‘듀얼 페리미터 웨이팅 시스템’을 통해 관용성을 끌어올렸다. 이를 통해 골퍼 개개인의 스윙에 맞춘 미세한 무게 조절이 가능해져, 더욱 일관된 탄도와 안정적인 구질을 제공한다.라인업은 사용자 숙련도에 따라 3가지 모델로 나뉜다. ▲상급자용으로 정교한 컨트롤이 가능한 ‘T(Tour)’ ▲관용성과 조작성을 동시에 잡은 ‘P(Players)’ ▲최대 비거리에 최적화된 ‘XP(Extreme Performance)’ 등이다.PXG 관계자는 “GEN8 시리즈는 소재부터 웨이팅 시스템까지 타협 없이 설계된 정밀 퍼포먼스의 정점”이라며 “모든 골퍼가 즉각적인 타구 차이를 경험할 수 있을 것”이라고 강조했다.신제품은 크롬과 익스트림 다크 두 가지 마감으로 출시된다. PXG 도곡 직영점 및 전국 공식 대리점에서 맞춤 피팅 서비스를 받을 수 있으며, 상세 정보는 공식 온라인 스토어에서 확인 가능하다.