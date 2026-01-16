[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세 마감

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
15일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO)이 상승한 반면, 애플(AAPL)과 마이크로소프트(MSFT) 등은 하락세를 기록했다.
엔비디아는 186.98 달러로 전일 대비 2.09% 상승하며 긍정적인 흐름을 이어갔다. 애플은 258.01 달러로 0.75% 하락했다. 마이크로소프트는 456.65 달러로 0.59% 하락했다.
아마존닷컴(AMZN)은 237.90 달러로 0.53% 상승했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 332.48 달러로 1.00% 하락. 알파벳 Class C(GOOG)는 332.79 달러로 1.05% 하락을 보였다. 브로드컴은 342.98 달러로 0.91% 상승했다.
닫기 이미지 확대 보기
금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 336억 달러로, 약 49조 3,795억원에 달했다. 마이크로소프트의 거래대금은 87.1억 달러로, 약 12조 8,080억원을 기록했다. 애플은 거래대금이 71.8억 달러로, 약 10조 5,547억원이었다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 7.4%에 달했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
15일 Magnificent 7 종목들의 전반적인 흐름은?