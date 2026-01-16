[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-16 09:01
수정 2026-01-16 09:01
15일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO)이 상승한 반면, 애플(AAPL)과 마이크로소프트(MSFT) 등은 하락세를 기록했다.

엔비디아는 186.98 달러로 전일 대비 2.09% 상승하며 긍정적인 흐름을 이어갔다. 애플은 258.01 달러로 0.75% 하락했다. 마이크로소프트는 456.65 달러로 0.59% 하락했다.

아마존닷컴(AMZN)은 237.90 달러로 0.53% 상승했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 332.48 달러로 1.00% 하락. 알파벳 Class C(GOOG)는 332.79 달러로 1.05% 하락을 보였다. 브로드컴은 342.98 달러로 0.91% 상승했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 336억 달러로, 약 49조 3,795억원에 달했다. 마이크로소프트의 거래대금은 87.1억 달러로, 약 12조 8,080억원을 기록했다. 애플은 거래대금이 71.8억 달러로, 약 10조 5,547억원이었다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 7.4%에 달했다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로