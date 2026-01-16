[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

15일(현지시간) 미국 주식시장에서 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수는 상승세를 보였다. 다우존스 지수는 292.81포인트(0.60%) 오른 49,442.44에 마감했고, 나스닥 종합 지수는 58.27포인트(0.25%) 상승하며 23,530.02를 기록했다. S＆P 500 지수 역시 17.87포인트(0.26%) 상승해 6,944.47에 거래를 마쳤다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 534,738천주의 거래량을 기록하며 49,201.10으로 시작해 49,581.18까지 올랐다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,546,736천주가 거래되며 23,693.97에 시작, 23,721.11까지 상승했다. S＆P 500 지수도 뉴욕 거래소에서 3,095,610천주의 거래량을 보이며 6,969.46로 시작해 6,979.34까지 상승세를 보였다.반면, 다우운송 지수는 325.99포인트(1.81%) 상승하며 18,384.87에 마감했고, 필라델피아 반도체 지수는 135.82포인트(1.76%) 상승하여 7,837.30을 기록했다. 나스닥 100 지수도 81.13포인트(0.32%) 오른 25,547.08을 나타냈다.한편, VIX 지수는 0.82포인트 하락한 15.93을 기록하며 -4.90%의 등락률을 보였다. 이는 시장의 변동성이 상대적으로 낮아진 상황을 반영하는 지표로, 20 미만의 수치는 안정적인 시장을 나타낸다.