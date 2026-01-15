[서울데이터랩]케이엔에스 29.99% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]케이엔에스 29.99% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-15 15:56
수정 2026-01-15 15:56
15일 오후 15시 40분 케이엔에스(432470)가 등락률 +29.99%로 상승률 1위로 마감했다. 케이엔에스는 장 중 3,947,446주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2,720원 오른 11,790원에 마감했다.

한편 케이엔에스의 PER은 41.37로 상대적으로 고평가되었을 가능성을 시사하며, ROE는 3.99%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 수준이다.

이어 상승률 2위 하이딥(365590)은 주가가 29.98% 폭등하며 종가 3,685원에 상승 마감했다. 상승률 3위 버넥트(438700)의 주가는 4,945원으로 29.96% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 엘엠에스(073110)는 29.95% 상승하며 6,010원에 마감했다. 상승률 5위 한국피아이엠(448900)은 29.94%의 상승세를 타고 종가 85,500원에 마감했다.

6위 윙스풋(335870)은 종가 2,150원으로 29.91% 상승 마감했다. 7위 한국정밀기계(101680)는 종가 3,975원으로 29.90% 상승 마감했다. 8위 포톤(208710)은 종가 2,715원으로 29.90% 상승 마감했다. 9위 나우로보틱스(459510)는 종가 31,300원으로 29.88% 상승 마감했다. 10위 비엘팜텍(065170)은 종가 635원으로 29.86% 상승 마감했다.



이밖에도 모베이스(101330) ▲29.86%, 포스코엠텍(009520) ▲21.28%, 엔젤로보틱스(455900) ▲19.24%, 영화테크(265560) ▲18.73%, 코윈테크(282880) ▲18.64%, 휴림로봇(090710) ▲17.33%, HLB이노베이션(024850) ▲16.83%, 진시스템(363250) ▲15.73%, 압타머사이언스(291650) ▲15.71%, 에스오에스랩(464080) ▲15.67% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 케이엔에스의 상승세에 대해 “케이엔에스는 최근의 호재와 시장의 긍정적인 반응에 힘입어 주가가 강세를 보이고 있다. 특히 기술 개발과 관련된 미래 성장 가능성이 투자자들의 관심을 끌고 있다”고 분석했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
위로